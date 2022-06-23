أسعار الاضاحي في مصر2022 -كم سعر العجل البلدي والخروف في مصر 2022

أسعار الاضاحي في مصر2022 سعر العجل البلدي والخروف في مصر 2022 ، تشهد اسعار الاضاحي والعجل البلدي والخروف والخرفان في مصر منذ بداية الاسبوع ارتفاع كبير على أسعارها وخاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك ، حيث ان متوقع ان يكون عيد الاضحى المبارك يوم التاسع من يوليو ، أي ان العيد بدأ يقترب يوماً بعد يوم والمواطنون في مصر في بحث متواصل عن الاسعار وخاصة في ظل ارتفاع كافة المواد الأساسية ، وتمنيات من المواطنين في مصر ان تكون الأسعار في متناول اليد ، الا ان محركات البحث لا تزال متواصلة للبحث عن أسعار الأضاحي في مصر –سعر العجل البلدي والخروف في مصر 2022.







أسعار الاضاحي في مصر 2022

كيلو لحم العجل يبلغ سعره واقف يصل إلي حوالي 70 جنية.

سعر كيلو الخروف الحي العام الحالي يبلغ سعره حوالى 75 جنية.

الخرفان كاملا يبلغ سعره ما بين 3000 جنية حتى 6500 جنية.

العجول تختلف حسب الوزن حيث يبلغ سعرها من 22000 الى 38000 وربما تزيد لانها بالميزان

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كم سعر العجل البلدي والخروف في مصر 2022- تعرف على الأسعار

سعر العجل لعيد الاضحى في مصر 2022

كيلو العجالي الحي من 75 جنيه إلى 100 جنيه.

العجل القائم يبدأ من 4500 للعجول الصغيرة إلي أن يصل إلي 15000 للعجول الكبيرة.

كيلو العجالي لحم يبدأ من 120 إلى 140 جنيه

سعر الخروف "الخرفان" عيد الاضحى في مصر 2022

أسعار كيلو الضاني القائم من 35 إلى 40 جنيه للإناث.

أسعار كيلو الضاني القائم ذكور من 45 جنيه إلى 60 جنيه.

أسعار كيلو الضاني لحم يبدأ من 110 جنيه.

أسعار الخروف القائم من 3000 جنيه.







سعر كيلو الخرفان قائم 2022

الاسعار تتفاوت مع اقتراب عيد الاضحى المبارك في مصر حيث ان متوسط سعر الكيلو القائم الجدي نحو 100 جنيه، بينما يباع كيلو الماعز قائم بسعر 90 جنيهًا، فيما يباع الجدي الحي ما بين 2200 و4500 جنيه.

وسعر كيلو القائم البقري الذكر لنحو 85 جنيهًا، بينما العازب أو الإناث فيصل سعر الكيلو منها إلى نحو 80 جنيهًا، في حين وصل سعر الأضحية البقري الحي بين 30 و40 ألف جنيه، والعزب «الإناث» من 19 إلى 30 ألف جنيه.

ويباع سعر الكيلو جرام العجل الجاموسي بسعر 75 جنيهًا، بينما يباع العجل الحي القائم نحو 28 إلى 35 ألف جنيه.

كم سعر العجل البلدي والخروف في مصر 2022- تعرف على الأسعار

أسعار صكوك أسعار صكوك الأضاحي في مصر 2022

وزارة الأوقاف المصرية 2022، نشرت أسعار صكوك الاضاحي حيث تصل تكلفة الصك للحوم السودانية نحو 2200 جنيه ، في حين بلغ سعر تكلفة صك اللحوم البلدية إلى نحو 3800 جنيه وتم طباعة 10 آلاف صك.

وتصل قيمة صكوك الإطعام إلى 300 جنيه.

ومهما كانت الأسعار يبقى المواطن المصري يبحث عن المناسب في ظل الارتفاع الكبير على الاسعار ، وسط تمنيات ان يتقبل منهم عملهم الذي كان سارياً ، أسعار الاضاحي في مصر2022