الأسيران ريان ونوارة يواصلان الإضراب عن الطعام

يواصل الأسيران رائد ريان، ومحمد نوارة إضرابهما المفتوح عن الطعام.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: "إن الأسير ريان (27 عاماً) من قرية بيت دقو شمال غربي القدس المحتلة، يواصل إضرابه لليوم الــ78، رفضاً لاعتقاله الإداري".

وأشار إلى أن ريان يقبع في "عيادة الرملة"، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوخان، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده.

ولفت إلى أن الأسير ريان مكث حوالي شهرين في العزل الانفرادي بسجن "عوفر"، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي.

وبيّن عبد ربه أن الأسير نوارة (39 عاماً) من رام الله، مضرب عن الطعام منذ عشرة أيام، رفضاً لاستمرار عزله منذ 11 شهراً في زنازين عزل "ريمون"، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، وقد أمضى في سجون الاحتلال 21 عاماً حتى الآن.