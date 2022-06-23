سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23/6/2022-انخفاض كبير على سعر صرفه

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23/6/2022 ، انخفاضاً كبيراً على سعر صرفها وخاصة بعد ان قامت الولايات المتحدة الامريكية بخفض الفائدة لـ17% ، حيث سجل عيار 24- 1155 جنيهًا (بيع) وسجل عيار 24 (شراء) 1145 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام ، لتسجل انخفاضاً مقارناً بالشهر الماضي ، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض ، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تتابع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23/6/2022.
سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الخميس 23/6/2022
سجل عيار 21- 1015 جنيهات (بيع) وسجل عيار 21- (شراء) 1005 مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام. وسجل عيار 18- 878 (بيع) وسجل عيار 18- (شراء) 865 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على
سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الخميس 23/6/2022
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24 يسجل 1155 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 يسجل 1015 جنيها
سعر الذهب عيار 18 نحو 878 جنيهًا
سعر الذهب عيار 14 نحو 641 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب سجل 8040 جنيهًا
سعر الذهب في أمريكا الخميس 23-6-2022
سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 58.96
سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 51.59
سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 44.22
سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.39
سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الخميس 23/6/2022
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,147 شراء 1,152
عيار 22 بيع 1,052 شراء 1,056
عيار 21 بيع 1,004 شراء 1,008
عيار 18 بيع 861 شراء 864
عيار 14 بيع 669 شراء 672
عيار 12 بيع 574 شراء 576
الاونصة بيع 35,685 شراء 35,827
الجنيه الذهب بيع 8,032 شراء 8,064
الكيلو بيع 1,147,429 شراء 1,152,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الخميس 23/6/2022
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 1,105 جنيه $58.99
سعر الذهب عيار 22 1,013 جنيه $54.07
اسعار الذهب عيار 21 967.31 جنيه $51.61
اسعار الذهب عيار 18 829.11 جنيه $44.24
سعر الذهب عيار 14 644.86 جنيه $34.41
سعر الذهب عيار 12 552.73 جنيه $29.49
سعر الذهب عيار 9 414.55 جنيه $22.12
اسعار أوقية الذهب 34,380 جنيه $1,835
اسعار جنيه الذهب 7,738 جنيه $412.92
اسعار كيلو الذهب 1,105,466 جنيه $58,987
سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الخميس 23/6/2022
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
22 يونيو 1,108 969.49 830.99 646.32 553.98
21 يونيو 1,105 967.24 829.05 644.81 552.69
20 يونيو 1,110 971.61 832.80 647.73 555.19
19 يونيو 1,112 972.90 833.91 648.59 555.93
18 يونيو 1,109 970.68 832.00 647.11 554.66
17 يونيو 1,110 970.99 832.27 647.31 554.84
16 يونيو 1,120 979.88 839.89 653.24 559.92
15 يونيو 1,108 969.49 830.99 646.32 553.98
14 يونيو 1,090 953.92 817.64 635.94 545.09
13 يونيو 1,096 958.59 821.64 639.05 547.75