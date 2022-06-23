سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23/6/2022-انخفاض كبير على سعر صرفه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
23 يونيو 2022
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سجل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23/6/2022 ، انخفاضاً كبيراً على سعر صرفها وخاصة بعد ان قامت الولايات المتحدة الامريكية بخفض الفائدة لـ17% ،  حيث سجل عيار 24- 1155 جنيهًا (بيع) وسجل عيار 24 (شراء) 1145 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام ، لتسجل انخفاضاً مقارناً بالشهر الماضي ، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض ، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تتابع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23/6/2022.

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الخميس 23/6/2022

 

سجل عيار 21- 1015 جنيهات (بيع) وسجل عيار 21- (شراء) 1005 مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام. وسجل عيار 18- 878 (بيع) وسجل عيار 18- (شراء) 865 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على

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سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الخميس 23/6/2022

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1155 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1015 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 878 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 641 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8040 جنيهًا

سعر الذهب في أمريكا الخميس 23-6-2022

سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 58.96

سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 51.59

سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 44.22

سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.39

 

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الخميس 23/6/2022

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

 

عيار 24       بيع 1,147 شراء 1,152

عيار 22       بيع 1,052 شراء 1,056

عيار 21       بيع 1,004 شراء 1,008

عيار 18       بيع 861 شراء 864

عيار 14       بيع 669 شراء 672

عيار 12       بيع 574 شراء 576

الاونصة        بيع 35,685 شراء 35,827

الجنيه الذهب   بيع 8,032 شراء 8,064

الكيلو   بيع 1,147,429 شراء 1,152,000

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الخميس 23/6/2022

 

الوحدة  جنيه مصرى    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,105 جنيه   $58.99

سعر الذهب عيار 22  1,013 جنيه   $54.07

اسعار الذهب عيار 21 967.31 جنيه $51.61

اسعار الذهب عيار 18 829.11 جنيه $44.24

سعر الذهب عيار 14  644.86 جنيه $34.41

سعر الذهب عيار 12  552.73 جنيه $29.49

سعر الذهب عيار 9    414.55 جنيه $22.12

اسعار أوقية الذهب     34,380 جنيه $1,835

اسعار جنيه الذهب      7,738 جنيه   $412.92

اسعار كيلو الذهب      1,105,466 جنيه     $58,987

 

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الخميس 23/6/2022

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

22 يونيو       1,108 969.49       830.99       646.32       553.98

21 يونيو       1,105 967.24       829.05       644.81       552.69

20 يونيو       1,110 971.61       832.80       647.73       555.19

19 يونيو       1,112 972.90       833.91       648.59       555.93

18 يونيو       1,109 970.68       832.00       647.11       554.66

17 يونيو       1,110 970.99       832.27       647.31       554.84

16 يونيو       1,120 979.88       839.89       653.24       559.92

15 يونيو       1,108 969.49       830.99       646.32       553.98

14 يونيو       1,090 953.92       817.64       635.94       545.09

13 يونيو       1,096 958.59       821.64       639.05       547.75

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