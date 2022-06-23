جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر- موعد بدء امتحان اللغة العربية

يحظى جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر بأهمية بالغة، مع اقتراب موعد الثانوية العامة 2022، وبدء امتحان اللغة العربية في يوم الأحد، حيث ستبدأ بالامتحانات الأساسية، حيث مازال جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 يتصدر محركات البحث، رغم انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وأداء الطلاب امتحان مادتي الدين والاقتصاد والإحصاء، وهي المواد غير مضافة للمجموع.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر المواد الأساسية

وبدأت يوم الاثنين 20 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد غير المضافة للمجموع، حيث من المُقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية الأحد المقبل، وأدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما أدى الطلاب اليوم الثلاثاء 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء، على أن يحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية، والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر

وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر

- الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022.

- مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو.

- الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.

- يتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو.

- يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو.

- الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.





