طالع حالة طقس فلسطين اليوم الخميس 23 يونيو 2022

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً صيفياً اعتيادياً في معظم المناطق معتدلاً في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام، ويحتمل في ساعات الصباح سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في معظم المناطق بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.