بالصور شاهد| أسعار فضائية.. أغلى 10 أقلام في العالم..!

في عالم الفخامة، كان لأقلام الكتابة نصيب من لمسات الرفاهية التي حولت عددا من أقلام الحبر التقليدية لأغلى المقتنيات وأقيمها.

في هذا التقرير يكشف موقع "ويلثي جوريلا" عن أغلى مجموعة أقلام على الإطلاق سبق أن أعلن عنها أو بيعت في مزاد علني أو طرحت للبيع عبر متاجر التحف والمجوهرات.

قلم Perrier-Jouët Anniversary Edition

ضمت القائمة في المركز العاشر، قلم يعرف باسم Perrier-Jouët Anniversary Edition، من صنع متجر صناعة الأدوات الفخمة Omas وتصل تكلفته لـ 134,700 دولار.

قلم Limited Edition Boehme Papillion

في المركز التاسع، يأتي قلم Limited Edition Boehme Papillion المحدود، من صنع متجر صناعة وبيع الأقلام الفخمة Montblanc، وتكلفته تصل لـ 230,410 دولارات.

قلم Prince Rainier III Limited Edition 81

في المركز الثامن يأتي قلم Prince Rainier III Limited Edition 81، من صنع متجر صناعة وبيع الأقلام الفخمة Montblanc، وتكلفته تصل لـ 256 ألف دولار.

قلم سويسري بـ265 ألف دولار

في المركز السابع يأتي قلم Caran D’Ache La Modernista Diamond، من أحد متاجر المجوهرات الخاصة في مدينة جنيف السويسرية، وتكلفته تصل لـ 265 ألف دولار.

قلم Caran d’Ache Gothica

في المركز السادس يأتي قلم Caran d’Ache Gothica، من أحد متاجر المجوهرات الخاصة في سويسرا، وهو مطعم بما يصل لـ 900 جوهرة، وتكلفته تصل لـ 406,460 دولارا.

قلم Mystery Masterpiece

في المركز الخامس يأتي قلم Mystery Masterpiece، من صنع متجر صناعة وبيع الأقلام الفخمة Montblanc، وتكلفته تصل لـ730 ألف دولار.

قلم Heaven Gold

في المركز الرابع يأتي قلم Heaven Gold، من صنع مصممة المجوهرات Anita Tan، وتكلفته تصل لـ 995,510 دولارات.

قلم Diamante

في المركز الثالث يأتي قلم Diamante الذي يحتوي في صناعته على ألفي قطعة ماس صغيرة، من صنع متجر صناعة المجوهرات Aurora، وتكلفته تصل لـ 1,2 مليون دولار.

قلم Boehme Royal

في المركز الثاني يأتي قلم Boehme Royal، من صنع متجر صناعة الأقلام الفخمة Montblanc ، وتكلفته تصل لـ 1,5 مليون دولار.

أغلى قلم في العالم

في المركز الأول يأتي قلم Fulgor Nocturnus، من صنع متجر صناعة المقتنيات الفخمة الإيطالي Tibaldi، وتكلفته تصل لـ8 ملايين دولار.