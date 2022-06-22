نشطاء يغردون على وسم #شمس_فلسطين في ذكرى استشهاد القائد محمود الخواجا

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان "شمس فلسطين" في الذكرى السنوية الـ 27 لاستشهاد مؤسس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي القائد محمود الخواجا.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون مع الحملة بالتغريد على وسم #شمس_فلسطين ، متداولين تصاميم ومحتويات تؤكد على ثبات نهج سرايا القدس الذي رسخه القائد محمود الخواجا من أجل مقارعة الاحتلال حتى دحره.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي رثاء القائد الوطني د. رمضان شلح للشهيد القائد محمود الخواجا الذي قال فيه: "أخي محمود! يا شمس فلسطين تجري لمستقرها العربي الأعز، يا قمر الجهاد في منازل العاشقين..".

كما تناقلوا رثاء الشهيد د.فتحي الشقاقي للشهيد القائد محمود الخواجا، الذي قال فيه: "أخي محمود، لقد سفحوا دمك لأنك كنت عقبة أمام الشيطان الأميركي والصهيوني في إعادة تشكيل المنطقة على صورتهم وتلبية لمصالحهم، نعم هذا هو حجم محمود الخواجا الذي يجب أن تعرفوه وتعرفه كل الأمة".

وشددوا على أن الشهيد الخواجا كان البوصلة ولا يزال شعار الثبات ووهجّ الجهاد حتى تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أنه قائد صنع المستحيل، وصنع من موته حياة.

وكان الاحتلال قد اغتال الشهيد القائد محمود الخواجا بتاريخ 22 يونيو 1995 بعد أن أسس في مطلع التسعينيات القوى الإسلامية المجاهدة "قسم" الجناح العسكري السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ ليرسخ بالعمليات الاستشهادية معادلة جديدة في العمل العسكري ضد الاحتلال، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.