إصابتان في جريمتي إطلاق نار بأم الفحم وطمرة بالداخل المحتل

أُصيب شابان بجراح متفاوتة، مساء اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، في جريمتين ارتُكِبتا في كلّ من أم الفحم وطمرة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وفي أم الفحم، أُصيب شاب في العشرينات من عمره بجراح حرجة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في المدينة.

ونُقِل الشاب المصاب إلى عيادة في المدينة من قِبل آخرين، فيما كان يعاني من جروح حرجة، بحسب ما أفاد الطاقم الطبيّ.

وذكرت "شرطة" الاحتلال، أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، وتبحث عن مشتبه بهم، دون أن تبلِّغ عن اعتقال أي شخص.

وفي طمرة، أُصيب شاب بجراح بين المتوسطة والخطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في المدينة.

ونقَل طاقم طبيّ وصل إلى المكان، المصاب، إلى المشفى لاستكمال تلقّي العلاج.

وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، قُتل جمال قبوعة (37 عاما) وزياد سمير أيوب (25 عاما) متأثرين بجراحيهما الخطيرة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، بفارق ساعة واحدة، في بلدتي كفر قرع ونحف.

كما قُتل الشابان علي ومحمود فاخوري من الناصرة، جرّاء تعرضهما لإطلاق نار خلال تواجدهما داخل سيارة قرب بسمة طبعون في السابع عشر من الشهر الجاري.

هذا، وقد شهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل خلال الأيام الأخيرة، إذ قُتل منذ مطلع الشهر الجاري 10 أشخاص بينهم 8 في غضون أسبوع واحد، وذلك امتدادا لتقاعس "شرطة" الاحتلال في كبح جماح الظاهرة المستفحلة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين إلى جانب تواطؤها مع عصابات الإجرام.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري، 43 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري، المحتلتين.