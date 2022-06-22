سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 يونيو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن اسعار الذهب في جمهورية مصر العربية، حيث يهتم المواطن المصري بالبحث عن سعر الذهب بشكل يومي عبر محركات البحث، خاصة التجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 يونيو 2022.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 يونيو 2022

سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر مسجلا 1151 جنيها (61.39 دولار)، مقابل 1102.5 جنيه (58.74 دولار) .

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليبلغ 863 جنيها (46.03 دولار)، مقابل 826.49 جنيه (44.06 دولار) صباح اليوم.

سعر الذهب اليوم عيار 14 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 673 جنيها (35.89 دولار) مقابل 642.82 جنيه (34.27 دولار) صباحا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 1007 جنيهات (53.71 دولار)، مقابل نحو 964.24 جنيه (51.4 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم الخميس في مصر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) مساء اليوم في مصر نحو 34.519 ألف جنيه (1841 دولارا)، مقابل 34.271 ألف جنيه (1827 دولارا) .

سعر الجنية الذهب اليوم الخميسفي مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 8056 جنيها (429.56 دولار)، مقابل 7714 جنيها (411.21 دولار).