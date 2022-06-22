وظائف شاغرة في السعودية 2022 بعد اعلان الموارد البشرية توفر 33 ألف فرصة عمل

وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية 2022 بعد اعلان الموارد البشرية فرص عمل، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن الوظائف التي أعلنت عنها الموارد البشرية في السعودية، حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن توفير 33 ألف فرصة عمل للمواطنين، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية 2022 بعد اعلان الموارد البشرية فرص عمل.

وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية 2022 بعد اعلان الموارد البشرية فرص عمل

يأتي ذلك، عقب إصدار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الاشرافية.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إن "قرارات التوطين شملت كلا من "مهن الطيران المرخصة"، و"مهن البصريات"، و"نشاط الفحص الدوري" و"منافذ خدمات البريد ونقل الطرود"، و"مهن خدمة العملاء" و"منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية" في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية".

وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية 2022 بعد اعلان الموارد البشرية فرص عمل

وأضافت "الموارد البشرية" أن هذه القرارات الصادرة ستساهم في توفير أكثر من 33 ألف فرصة عمل.

وجاءت قرارات التوطين الست الصادرة عن الوزارة كالتالي:

1- قرار توطين "مهن الطيران المرخصة"

أوضحت "الموارد البشرية" السعودية أن هذا القرار سيتم تنفيذه على مرحلتين، هما:

تبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من 23 /08 /1444هـ الموافق 15 مارس المقبل، وتشمل مهن (مساعد طيار، مراقب جوي، ومرحل جوي) بنسبة 100%، ومهنة طيار نقل جوي بنسبة 60%، ومهنة مضيف طيران بنسبة 50%.

أما المرحلة الثانية فستبدأ اعتبارًا من 23 /08 /1445هـ الموافق 04 /03 /2024 م، وتشمل مهن طيار نقل جوي بنسبة 70%، ومضيف جوي بنسبة 60%.

ووفقًا للوزارة، فإن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الطيران المحددة، كما يشترط حصول العاملين في المهن المستهدفة على الاعتماد المهني من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث سيوفر هذا القرار أكثر من 4 آلاف وظيفة للمواطنين.

وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية 2022 بعد اعلان الموارد البشرية فرص عمل

2- قرار توطين "مهن البصريات"

بالنسبة لقرار توطين "مهن البصريات" بنسبة 50%، سينفذ اعتبارًا من 26 /08 /1444هـ الموافق 18 مارس/آذار المقبل، في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر، وتشمل المهن الآتية: (فني بصريات طبية، فني مختبر فيزيائي - ضوء وبصريات، وفني بصريات).

ويشترط حصول العاملين بالمهن الموطنة على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور للاحتساب في التوطين في المهن المستهدفة 5,500 ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار سيوفر أكثر من 1000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة.

وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية 2022 بعد اعلان الموارد البشرية فرص عمل

3- قرار توطين "منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات"

سيتم تنفيذ هذا القرار على مرحلتين، المرحلة الأولى بنسبة 50%، والمرحلة الثانية بنسبة 100%، وستكون أبرز المهن الموطنة (مدير موقع، مساعد مدير، مدير جودة، مشرف مالي، مشرف موقع، رئيس مسار، فني فحص، مساعد فني فحص، فني صيانة، فني استعلامات، ومدخل بيانات).

وسيوفر هذا القرار أكثر من 5 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين، ويبدأ تنفيذ هذا القرار بعد 12 شهرًا من تاريخ إطلاقه.

وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية 2022 بعد اعلان الموارد البشرية فرص عمل

4- قرار توطين "منافذ تقديم خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود"

يتضمن القرار 14 نشاطًا فرعيًا من أنشطة البريد ونقل الطرود وذلك اعتبارًا من 23 /05 /1444هـ الموافق 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما شمل القرار التوطين بنسبة 100% لـ"مهن الرؤساء التنفيذيين"، وبنسبة 60% لـ"وظائف المستوى الأول للإدارة العليا"، وبنسبة 70% لـ"وظائف المستوى الثاني للإدارة العليا".

وذكرت الوزارة أن هذا القرار سيوفر أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة، وذلك حسب الفترات الزمنية المحددة في الدليل الإجرائي.

وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية 2022 بعد اعلان الموارد البشرية فرص عمل

5- قرار توطين "مهن خدمة العملاء"

يأتي قرار توطين "مهن خدمة العملاء" بنسبة 100% للمنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية.

ويتم ذلك اعتبارًا من 23 /05 /1444هـ الموافق 17 ديسمبر المقبل، وسيوفر هذا القرار أكثر من 4 آلاف فرصة وظيفية.

وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية 2022 بعد اعلان الموارد البشرية فرص عمل

6- قرار توطين "منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية"

جاء قرار توطين "منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية" بنسبة 70% من إجمالي العاملين في المنفذ، حيث يتضمن قرار التوطين منافذ البيع في الأنشطة الآتية: "منافذ بيع معدات الأمن والسلامة، منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور، منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة، منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة، منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية، منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات، ومنافذ بيع معدات وأدوات التغليف".

وأوضحت الوزارة أن أبرز المهن في هذه الأنشطة ستكون (مدير فرع، مشرف، أمين صندوق، محاسب زبائن، وخدمة العملاء).

وسيوفر هذا القرار أكثر من 12 ألف وظيفة، وسيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ صدوره.