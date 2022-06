بالصور صيادون يتمكنون من صيد أكبر سمكة مياه عذبة في العالم

تمكن صيادون من اصطياد سمكة ضخمة يقول باحثون إنها قد تكون أكبر سمكة مياه عذبة في العالم.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، صورا ترصد لحظة اصطياد السمكة، التي تم العثور عليها في نهر "ميكونغ" في كمبوديا.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزن السمكة يصل إلى نحو 300 كيلوغرام، مشيرة إلى أنه تم اصطيادها مساء الاثنين الماضي.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن طول السمكة يصل إلى 3.9 متر، وأنه تمت إعادتها إلى المياه بعدما تم فحصها ووزنها من قبل باحثين.

The world's largest freshwater fish, a 661-pound (300-kilogram) giant stingray, has been found near a remote island in the Mekong River in northeast Cambodia's Stung Treng province, according to a Wonders of the Mekong's press statement released late on Monday. pic.twitter.com/N2bul84O4M