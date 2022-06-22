موعد عيد الأضحى 2022 في ألمانيا فلكياً، على الرغم من إنها دولة غير مسلمة، ويعيش فيها جاليات وأعداد قليلة من المسلمين، إلا إن المسلمين في هذه الدولة تجدهم يبحثون عن موعد عيد الأضحى المبارك وفق التقويم الميلادي، فهم ينتظرون هذه المناسبة حتى يحتفلون بها، ويؤدون طقوسها الجميلة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بآدائها، حتى تعم الفرحة والسعادة بين المسلمين في هذه الدول، لاسيما وأن أغلبية ساكنيها غير مسلمين ولا يحتفلون بالأعياد الإسلامية كالمسلمين.

متى عيد الأضحى في ألمانيا 2022

ويهتم المسلمون في ألمانيا في البحث عن، موعد عيد الأضحى 2022 في ألمانيا فلكياً، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد حلول عيد الأضحى المبارك فلكياً، فهم ينتظرون هذه اللحظة على أحر من الجمر، والمسلمون يبحثون عن، متى عيد الأضحى في ألمانيا 2022، وفق التقويم الميلادي، لأنه تاريخيا يحل علينا عيد الأضحى المبارك وفق التقويم الهجري في العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، وهي مناسبة يعتبرها المسلمون من أهم المناسبات التي يحتفلون بها بعد الاحتفال بعيد الفطر السعيد، عقب صيام شهر رمان المبارك، فهما العيدان اللذان يُسمح للمسلمين بالاحتفال فيهما.

كم يوم تبقى على عيد الأضحى 2022 في ألمانيا؟

ويبدأ المسلمون في ألمانيا، في التساؤل عن، كم يوم تبقى على عيد الأضحى 2022 في ألمانيا؟ حتى يستعدوا لاستقباله بأجمل شكل وصورة ممكنة، لأن هذه المناسبة تأتي مرة واحدة كل عام، وتستمر أربعة أيام متتالية، تحدث بها الزيارات بين الأقارب والأهل والأصدقاء والأحباب، ويتم من خلالها تبادل التهاني والتبريكات بالرسائل النصية عبر الأجهزة الخلوية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أول أيام عيد الأضحى 2022 في ألمانيا

ويتساءل المسلمون في دولة ألمانيا عن، أول أيام عيد الأضحى 2022 في ألمانيا، إذ يبدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك طبقا للحسابات الفلكية لموعد عيد الأضحى 2022 السبت 9 يوليو 2022، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـاً يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8م.