3 مكونات للسلطة لا تُخزنها في الثلاجة!

يقوم الكثيرون عادة بوضع خضراوات السلطة في براد المنزل (الثلاجة)، إلا أن هناك بعض المكونات، التي يجب تخزينها بالفعل في الخزانة أو في درجة حرارة الغرفة. لكن من وجهة النظر العلمية، فإن بعض الفاكهة والخضراوات، مثل الخيار والطماطم والبصل، هي في الواقع أكثر ملاءمة للبيئة المعتدلة ويساعد إبقاؤها خارج البراد في زيادة عمرها الافتراضي، بحسب ما ورد في تقرير نشرته "ذي إكسبريس" The Express البريطانية.

الخيار في الخزانة

وفقًا لكلية العلوم الزراعية والبيئية البريطانية، إذا تم تخزين الخيار في درجة حرارة أقل من 10 درجة مئوية لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، فيمكن أن يتعرض لأضرار تشمل التنقر وحتى التسوس بشكل الأسرع.

يحتاج الخيار إلى بيئة مظللة وباردة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. وبالتالي فإنه من الأفضل الاحتفاظ بالخيار في الخزانة بدلاً من درج الخضراوات في البراد.

كما يوصي الخبراء بعدم تخزين الخيار بالقرب من الخضراوات والفاكهة مثل الأفوكادو أو الطماطم أو البطيخ، لأنها تطلق غاز الإيثيلين أثناء نضجها، وعلى الرغم من أن غاز الإيثيلين ليس ضارًا، ولكنه يمكن أن يجعل لون الخيار يتحول إلى الأصفر بسرعة كبيرة".

الطماطم في درجة حرارة الغرفة

ووفقًا للخبراء، ينبغي تخزين ثمار الطماطم في درجة حرارة الغرفة. يقول الخبراء إن التبريد يمكن أن "يؤثر على طعم وملمس ورائحة الطماطم"، موضحين أنه يُفضل الاحتفاظ بثمار الطماطم في مكان بارد ومظلم بعيدًا عن الشمس، في حين ستعمل الأشعة الدافئة القادمة من النافذة على تسريع عملية النضج فقط. ومن المرجح أن تدوم الطماطم المخزنة في البراد لمدة تصل إلى أسبوع واحد أكثر من تلك المحفوظة في الخزانة.

مكان حفظ البصل

يوصي الخبراء بتخزين البصل في غرفة باردة وجافة ومظلمة وجيدة التهوية، مثل مخزن أو قبو أو مرآب، مع ملاحظة ألا يكون هناك تراكم لعادم السيارة في المرآب.

وأوضح موقع "هيلثلاين" Healthline، أن البصل "يمتص الرطوبة بسهولة. فإذا كانت درجات الحرارة أو الرطوبة مرتفعة للغاية، فربما يبدأ البصل في التبرعم أو التعفن". يمكن أن يظل البصل صالحًا لمدة تصل إلى شهرين عند تخزينه في خزانة أو في درجة حرارة الغرفة الباردة.