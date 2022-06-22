هذه الأطعمة مرتبطة بحمايتك من ضعف وفقدان البصر

يعاني ما يقرب من 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة من مرض البقعة الصفراء - في حين أن الضمور البقعي المرتبط بالعمر هو أكبر سبب لفقدان البصر، حيث يؤثر على أكثر من 600 ألف شخص هناك.

وعلى الرغم من أن عينيك ستزداد سوءاً حتمًا مع تقدم العمر، إلا أن هناك أشياء معينة يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للحفاظ على صحتهما قدر الإمكان.

توجد البقعة في الجزء الخلفي من الشبكية وهي مسؤولة عن رؤيتنا المركزية، ومعظم رؤيتنا للألوان والتفاصيل الدقيقة لما نراه.

ولحسن الحظ فإن بعض الأطعمة تحتوي على اللوتين (أحد أنواع صبغات الكاروتينويد الموجود في عين الإنسان).

يحتوي اللوتين على خصائص مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الحماية من التنكس البقعي.

تقول أخصائية التغذية سارا جونز: "مرض البقعة الصفراء المرتبط بالعمر هو السبب الرئيسي للعمى وضعف البصر ولكن هناك أشياء يمكننا القيام بها للحماية منه".

وتضيف: "تحتاج أعيننا إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية من أجل صحة مثالية، ومن الإجراءات الوقائية الرئيسية التأكد من أن لدينا نظاما غذائيا صحيا ومغذيا متوازنا يتضمن الكثير من الخضروات الغنية باللوتين".

على سبيل المثال، قالت: "كلا من اللفت والملفوف الأسود مليء باللوتين وهذه" الخضار الفائقة "الخضراء المورقة غنية أيضا بفيتامينات K وAوC وتوفر حمض الفوليك والكالسيوم والحديد.

وبخلاف اللفت والملفوف الأسود فإن الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من اللوتين هي: السبانخ والخس والذرة الحلوة والفلفل والبقدونس والفستق والبيض.