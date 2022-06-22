من خلق الله أول البيضة أو الدجاجة-البيضة أم الدجاجة، أيهما جاء أولا.. البيضة أم الدجاجة، جملة طالما تكررت دون جواب عنها، لذلك سنخصص لكم هذه المقالة متابعين الكرام للحديث عن أقوال العلماء بشأن عبارة البيضة وله الدجاجة من قبل، خاصة وأن عمليات بحث كثيرة ومتكررة جرت عبر محركات البحث قوقل ومحرك بحث قوقل العالمي.

أيهما جاء أولا.. البيضة أم الدجاجة

يرى علماء بريطانيون انهم توصلوا الى الإجابة عن أحد الأسئلة الأزلية التي أثارت فضول الإنسان، وانهم وضعوا حداً لما يُعرف بالنقاش البيزنطي، فهم يؤكدون ان الدجاجة قبل البيضة. من جانبهم يعيد علماء آخرون الى الأذهان نتائج أبحاث مماثلة أجريت قبل 5 سنوات في بريطانيا أيضاً، تؤكد ان البيضة وجدت قبل الدجاجة.

يرى علماء بريطانيون انهم توصلوا الى الإجابة على أحد الأسئلة الأزلية التي أثارت فضول الإنسان، وانهم وضعوا حداً لما يُعرف بالنقاش البيزنطي، فهم يؤكدون ان الدجاجة قبل البيضة، فقد أجرى علماء بريطانيون عدداً من الأبحاث والتجارب التي أثبتت بحسب تأكيدهم ان الدجاجة خلقت قبل البيضة.

البيضة أولا أم الدجاجة؟

وقد اعتمد الباحثون في بناء استنتاجهم هذا على ان قشرة البيضة تحتوي على بروتين "أوفوسليدين 17" موجود في مبايض الدجاجة، التي تفرز هذه المادة بهدف الإسراع بتكوين قشر البيض خلال 24 ساعة قبل ان تبيضها.

واعتر العلماء بناء على هذه الحقيقة انه لا يمكن ان توجد البيضة قبل الدجاجة، التي تعتبر برأيهم المصدر االوحيد لمادة "أوفوسليدين 17"، مما يعني، بحسب هذه الدراسة ان الدجاجة وجدت قبل البيضة.

وعلى الرغم من ان الفريق خلص الى هذا الاستنتاج، إلا ان عددا من المشرفين على الدراسة أعربوا عن شكهم بأن تكون نتيجة هذه الدراسة نهائية وغير خاضعة للنقاش.

من خلق الله أول البيضة أو الدجاجة

من جانبهم، يعيد علماء آخرون الى الأذهان نتائج أبحاث مماثلة أجريت قبل 5 سنوات في بريطانيا أيضاً، تؤكد ان البيضة وجدت قبل الدجاجة، ويعتبرون ان ما خلصت اليه الدراسة الجديدة لا يدحض هذه النظرية.

وانطلق العلماء الذين أشرفوا على ذلك البحث من حقيقة علمية هي ان الخصائص الوراثية لدى الكائن الحي لا تتكون أثناء فترة حياته، مما يعني ان هذا الكائن او ذاك يكتسب الميزات الوراثية قبل ان يخرج الى الحياة.

من أتى أولًا الدجاجة أم البيضة؟

وبناءاً على ما تقدم اعتبر الباحثون ان البيضة وجدت قبل الدجاجة.

الدجاجة قبل البيضة لكن البيضة قبل الدجاجة

وقد حظيت هذه النظرية بتأييد واسع في صفوف العديد من العلماء وكذلك من قبل الاتحاد البريطاني لمربي الدواجن وأصحاب مزارع الدواجن الذين راقت لهم هذه النظرية.

لكن الاعتقاد بهذه النظرية يطرح سؤالاً جديداً، ربما سصبح السؤال الملح الثاني أمام من كان يتساءل "الدجاجة ام البيضة أولاً"، فبحسب العلماء الذين يؤمنون بأن البيضة وجدت أولاً، فلابد من كائن حي وضع هذه البيضة، من هو ؟

بعبارة أخرى، اذا كانت الدجاجة الأولى قد ظهرت من البيضة، فمن وضع البيضة إذاً ؟

يبدو ان المتحفظين قد يفضلون العودة الى السؤال الأول، خاصة وان كلمة البت والفصل لم تذكر من قبل العلماء بعد، فذلك أفضل من طرح أسئلة إضافية قبل الإجابة عن الأسئلة القديمة بشكل نهائي وحاسم.

من قبل البيضة وله الجاجة

من أين أتت الدجاجة

تعتبر هذه المعضلة السببية من أكثر الأسئلة الجدلية التي طرحت عبر العصور، ويبدو أنه اقترح للمرة الأولى من قبل فلاسفة اليونان لمناقشة فكر المسبب والنتيجة، إلا أن الجواب الغريب يكمن على ما يبدو في فيزياء الكم.

وأظهر فريق من علماء الفيزياء في جامعة كوينزلاند ومعهد نيل، أن كلًا من الدجاجة والبيضة قد يكونان البداية، حيث قالت الدكتورة جاكي روميرو: "لا يرتبط السبب والنتيجة في فيزياء الكم بالشكل الذي نألفه، أي أن السبب لا يفضي بالضرورة إلى النتيجة"، وفقًا لموقع "فوكس نيوز".

البيضة أم الدجاجة

الدجاجة والبيض

وأوضحت الدكتورة روميرو أن غرابة فيزياء الكم تكمن في أن الأحداث يمكن أن تحدث من دون ترتيب معين، وقالت "خذ على سبيل المثال رحلتك اليومية بالعمل، أنت يمكن أن تذهب بالحافلة أولًا ثم تستقل القطار أو بالعكس، أي أن كلًا من الأمرين يمكن أن يحدث أولًا، وهذا هو حال البيضة والدجاجة".

ويطلق على هذا الأمر اسم "النظام السببي غير المحدد"، وهو ليس شيئًا يمكننا ملاحظته في الحياة اليومية، إلا أن العلماء استخدموا جهازًا يعرف باسم "المفتاح الكمومي الضوئي" لرصده في المختبر، وقال الدكتور فابيو كوستا من جامعة كوينزلاند: "تمكنا من إثبات عدم وجود ترتيب للتحولات التي تطرأ على أشكال الضوء، من خلال قياس استقطابه عند مخرج الجهاز".

من اتى أولاً البيضة ام الدجاجة ام الديك