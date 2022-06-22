الرابطة الإسلامية تطلق فعاليات المرحلة الأولى لمخيمها الصيفي لطالبات المدارس في قطاع غزة

اطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم المرحلة الأولى من مخيمها الصيفي الطريق إلى القدس وذلك في منتجع النور السياحي.

وحضر فعاليات المرحلة الأولى كلاً من : القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ عبدلله الشامي ، الموجه العام للرابطة الإسلامية أ. سامي البسيوني*، مسؤولة الرابطة الإسلامية أ. مروة مزهر إلى جانبهم لفيف من قيادة وكوادر الرابطة الإسلامية وطالبات المدارس.

ورحب الشيخ عبدالله الشامي بالطالبات المشاركات بالمخيم قائلاً " إنني بكل فخر أقف أمامكن وأنا أرى مستقبلكن وفيه تتوج علامات النصر؛ تقفنّ صابرات ثابتات محتسبات مرابطات على طريق القدس، أنتنّ ترسمن معالم الواقع الفلسطيني من خلال الإيمان، الوعي والثورة".

وأوضح أ. سامي البسيوني : "أسمينا المخيم بهذا الاسم تيمناً باسم نفق جلبوع الطريق إلى القدس ويعد المخيم باكورة الأنشطة الصيفية التي تطلقها الرابطة الإسلامية خلال الإجازة الصيفية".

وأضاف البسيوني : الرابطة الإسلامية ستكون دوماً في خندق وموقع الطلبة علماً وقيماً وأخلاقاً لنرتقي بجيل إسلامي مثقف نحو التحرير.

وأشارت أ. مروة مزهر إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 600 طالبة من المرحلة الثانوية في قطاع غزة بالمحافظات الشمالية وأضافت: تناول المخيم العديد من الزوايا منها الدعوية، التنموية، الثقافية، الفنية والترفيهية لتنمية قدرات الطالبات المشاركات بالمخيم لإعداد جيل طلائعي .

وتوج المخيم بتكريم ابنتي شهيد معركة سيف القدس القائد ياسر المصري ، بالإضافة لتكريم المتفوقات في العام الدراسي الحالي.



















