"إسرائيل" والإمارات توقعان على اتفاقية تعاون جديدة

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر "التجارة الخارجية الإسرائيلية"، نسيم بن إيلي، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل ودولة الإمارات وقعتا على اتفاقية تعاون لتقديم ضمانات للبنك الممول لمشروع الرعاية الصحية في غانا، الذي تبلغ قيمته 540 مليون درهم (147 مليون دولار)".

من جهتها، أوكلت وزارة الصحة بغانا، لشركة التنمية والبناء المحدودة، وهي شركة هندسية وإنشائية في إسرائيل ولها مقر في الإمارات، مهمة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 406 ملايين درهم (110,533 ملايين دولار)، ما سيعزز توفير سهولة الوصول إلى المرافق الطبية المتقدمة لآلاف من المواطنين الغانيين.

وبموجب الاتفاقية، ستضمن الاتحاد لائتمان الصادرات بالاشتراك مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية التسهيلات المالية التي يقدمها بنك الخصم الإسرائيلي إلى وزارة المالية في غانا، والتي ستدفع لشركة التنمية والبناء المحدودة لبناء المستشفيات.

وتجمع الاتفاقية بين وكالتي ائتمان الصادرات في كل من الإمارات و"إسرائيل"، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والهندسة في غانا، وشركة متخصصة في إنشاءات الرعاية الصحية، وبنك تجاري.