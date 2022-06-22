أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (23 يونيو):

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلتان: الأولى، والثانية حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2022/26)، والإضافة لكشوفات الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/24)، داعية المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر و إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنـــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــــا