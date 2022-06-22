أبو بكر: الاحتلال يرفض تقديم العلاج للأسرى المرضى

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال ترفض تقديم العلاج للأسرى المرضى؛ وتحاول تمرير قوانين تقضي بتحمل الأسرى تكاليف علاجهم في حال سمح لهم ذلك.

وأضاف أبو بكر، في مؤتمر صحفي بمدينة نابلس: "إن نحو 23 أسيرا داخل سجون الاحتلال يعانون من أمراض السرطان، و11 أسيرا يعانون من فشل كلوي، و8 أسرى مقعدين و40 أسيرا يعانون من أمراض خطيرة، وأكثر من 500 أسير يعانون من أمراض مختلفة".

وأضاف "نبارك للأسير خليل عواودة انتصاره بعد 111 من الإضراب عن الطعام، احتجاجا على الاعتقال الإداري، ونتمنى أن يحقق باقي الأسرى المضربين عن الطعام مطالبهم، حيث وصل عدد المعتقلين إداريا حتى نهاية العام 2021 إلى 640 أسيرا الذي اتخذوا خطوات تصعيدية بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري".

وشدد أبو بكر على ضرورة تفعيل وتدويل قضية الأسرى حتى تصل الرسالة إلى العالم أجمع، مؤكدا أن تحركا دوليا بدا من خلال اجتماعات مع عدد من ممثلي الدول.

وأشار إلى أن الاسرى يعيشون أوضعا صعبة داخل سجون الاحتلال؛ الذي يحاول التحريض على الأسرى وقضيتهم العادلة.

وبين ان قوات الاحتلال تعتقل 30 امرأة في سجونها يعانين ظروفا صعبة للغاية، فيما لا يزال 170 طفلا معتقلين داخل سجون الاحتلال منهم من ذوي الاحكام العالية، مؤكدا أن أكثر من 220 اسيرا يمضون أحكاما عالية.