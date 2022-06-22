ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 227 أسيرًا في سجون الاحتلال

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الأستاذ تامر الزعانين اليوم الأربعاء؛ ارتفاع قائمة (عمداء الأسرى) إلى 227 أسيرًا؛ وذلك بدخول الأسير المجاهد بهاء الدين القصاص عامه الـ 21.

ويطلق مصطلح (عمداء الأسرى) على الأسرى الذين مضى على اعتقالهم 20 عامًا داخل السجون الصهيونية بشكل متواصل.

الأسير المجاهد بهاء الدين محمد علي القصاص من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22/06/2022 خلال كمين نصب له أثناء توجهه إلى مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن 23 عامًا بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس.

يشار إلى أن 17 أسيرًا مضى على اعتقالهم 30 عامًا بشكل متواصل ومستمر وما زالوا ويطلق على هؤلاء الأسرى (أيقونات الأسرى) وأقدم هؤلاء الأسرى الأسيرين كريم وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983م، ومن بين الأسرى يوجد 25 أسيرًا معتقلين قبل اتفاقية أوسلو ورفض الاحتلال الإفراج عنهم سواء بالصفقات السياسية أو صفقات للمقاومة، ومن بينهم أيضًا 37 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عام ويطلق عليهم (جنرالات الصبر).

ولأول مرة في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة يصل عدد الأسرى الذين تجاوزوا الـ 20 عامًا داخل سجون الاحتلال والقائمة مرشحة للزيادة مع عدم وجود أفق سياسي وعسكري لتحريرها حتى هذه اللحظة.