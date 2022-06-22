تفعيل رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار يونيو 2022- موعد صرف المنحة القطرية 2022

تفعيل رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر يونيو 2022- هو أبرز ما يبحث عنه المستفيدون من المنحة القطرية، خاصةً بعد الإعلان عن موعد صرف دفعة شهر يونيو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، وفق إعلان اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لذا تشهد منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة عمليات كبيرة حول رابط فحص المنحة القطرية عن شهر يونيو 2022، فور إعلان اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار للأسر المتعففة بغزة عن شهر يونيو 2022م.

تفعيل رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار يونيو 2022- موعد صرف المنحة القطرية

ويحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار يونيو 2022 ، وكافة مستجدات عدد أسماء المنحة القطرية عن شهر يونيو 2022، ورابط فحص المنحة القطرية المعلن من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وموعد تفعليه من قبل الوزارة.

رسمياً: الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو 2022

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار يونيو 2022

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يونيو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 23/06/2022 م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر يونيو 2022 هنـــــــــــــــــــا

من جهته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الأربعاء 22/6/2022، أن فرق سعر الدولار الأمريكي الذي يتم صرفه للمنحة القطرية يتم الاستفادة منه.

وأوضح معروف أن تثبيت سعر صرف الدولار بقيمة 310 شيكل للأسر المتعففة المستفيدة من المنحة القطرية، وفرق سعر الصرف بحسب قيمة الدولار أمام الشيكل بالسوق يتم الاستفادة منه بزيادة أعداد المستفيدين.

وبين معروف، أنه سيتم الصرف هذا الشهر لعدد 103 ألف مستفيد.

بدء إرسال رسائل صرف المنحة القطرية عن شهر يونيو 2022

بدء إرسال رسائل نصية للمستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار

وبدأت الامم المتحدة اليوم الأربعاء 22/6/2022، إرسال نصية للمنتفعين من الدفعة النقدية من المنحة القطرية التي تصرف للأسر الفقيرة في قطاع غزة، التي تعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، والتي لا مصدر دخل لها، سوى ما تدفعه لهم قطر منتصف كل شهر، فهم ينتظرون هذا الإعلان على أحر من الجمر، لأنهم يعتمدون عليها في جلب مستلزمات منازلهم، وسد رمق أطفالهم.

ومنذ منتصف عام 2018، بدأت قطر بدفع مساعدات نقدية تقدر بـ 100 دولار لكل أسرة فقيرة على مستوى قطاع غزة، بهدف تخفيف حدة الفقر التي يعانون منها، إلا أن حكومة الاحتلال كانت في كثير من المناسبات تمنع أو تؤخر إدخالها إلى القطاع، تحت ذرائع واهية بهدف تشديد الخناق والحصار على الفلسطينيين في القطاع.

الآن تفعيل رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر يونيو

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة ، فما فوق

ثانيًا: وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.