المعتقلان رائد ريان ومحمد نوارة يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

يواصل اليوم الأربعاء 22/6/2022، المعتقلان رائد ريان، ومحمد نوارة إضرابهما المفتوح عن الطعام.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في اتصال هاتفي، إن ريان (27 عاما) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، يواصل إضرابه لليوم الــ77، رفضا لاعتقاله الإداري.

وأوضح أن المعتقل ريان يقبع في عيادة "سجن الرملة"، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوخان، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده.

ونوه إلى أن المعتقل ريان مكث حوالي شهرين في العزل الانفرادي بمعتقل "عوفر"، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي.

وأضاف عبد ربه، أن الأسير محمد نوارة (39 عاما) من رام الله، مضرب عن الطعام منذ تسعة أيام، رفضا لاستمرار عزله منذ 11 شهرًا في زنازين عزل "ريمون"، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، وقد أمضى في سجون الاحتلال 21 عاما حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن المعتقل عواودة (40 عاما) من إذنا غرب الخليل، قد علّق يوم أمس إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 111 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله.

وفي السياق ذاته، يواصل 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ174 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري، مع استمرار الاحتلال بتصعيد جريمته عبر إصدار المزيد من الأوامر بحق معتقلين سابقين وجدد.

من الجدير ذكره، أنه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.