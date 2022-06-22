رابط فحص المنحة القطرية شهر 6 يونيو 2022 – بدء إرسال الرسائل للمستفيدين ، بدأت الامم المتحدة اليوم الاربعاء 22/6/ 2022 صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر 6 يونيو ،حيث تضمنت الرسائل التي وصلت للمستفيدين من الفئات المهمشة والفقراء بقيمة 3.10 شيقلاً بالرغم من ارتفاع الدولار ، ووصول سعره لـ3.44 ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع اخبار المنحة القطرية واخر التطورات بشأن الصرف ، وتنشر لكم رابط فحص المنحة القطرية شهر 6 يونيو 2022 وخاصة مع بدء ارسال الرسائل للمستفيدين

رابط فحص المنحة القطرية شهر 6 يونيو 2022 – بدء ارسال الرسائل للمستفيدين

كانت مصادر محلية ، أكدت منذ فجر اليوم بان صرف المنحة القطرية سيكون غدا الخميس بقيمة 100 دولار أي صرفها سيكون 3.10 شيقلاً ، دون تبيان انه سيكون اسماء جديدة او لا ، ، وكانت الامم المتحدة بدأت صباح اليوم الأربعاء 22/6/2022 ، ارسال رسائل المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر يونيو 2022 للمستفيدين .

ويشار الى ان المنحة القطرية ال100 دولار قد تأخرت لعدة أيام وسط تذمر كبير من قبل الفقراء ومطالبات بمعرفة سبب التأخير .





وكانت مصادر خاصة أكدت بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 6 يونيو، غدٍ الخميس 23/6/2022، بإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للمستفيدين لشهر 6 – 2022.

رابط فحص المنحة القطرية شهر 6 يونيو 2022 – بدء ارسال الرسائل للمستفيدين

سيتمكن المواطن من صرف المنحة القطرية شهر 6 عن طريق استلام الكود، ثم يتوجه إلى المولات التجارية أو محلات الصرافة لاستلام المنحة القطرية.

وسيتم تفعيل رابط فحص والاستعلام عن المنحة القطرية الـ 100 دولار بالضغط على الرابط هنا:

ومن المتوقع أن يتم صرف الـ 100 دولار من المنحة القطرية الشهر الجاري بقيمة 310 شيكل.





المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار

المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، في تصريحات سابقة لها ، أن عدد المبلغ المستفيدين من المنحة القطرية يبلغ 160 ألف مستفيد وأن الأسماء التي يتم صرف المنحة القطرية لها يتم اعتمادها من الأمم المتحدة.

وقالت ان معايير اختيار المستفيدين من المنحة يتم وفق فريق بحث اجتماعي كامل للمستفيدين والإعلان عن صرف المنحة القطرية مربوط بقدوم السفير العمادي لقطاع غزة، لافتة إلى أن الإعلان عن صرف المنحة القطرية يتم عن طريق اللجنة القطرية.

الآن ..رابط المنحة القطرية الجديد شهر 6-2022





وبينت الكحلوت أن التسجيل للمنحة القطرية متوقف من شهر 8 2021 ولم يتم فتح رابط التسجيل لحتى الآن، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 50 ألف أسرة على لوائح الانتظار لتستفيد من المنحة القطرية ولم يتخذ قرار من اللجنة القطرية للصرف لهم.

كما أشارت الناطقة باسم الوزارة إلى وجود معايير يتم اعتمادها من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية قبل صرف المنحة ولا يتم رفع أي اسم مستفيد من المنحة القطرية إلا من يثبت أن له مصدر دخل آخر.

هل هناك اسماء جديدة للمنحة القطرية شهر يونيو -6 -2022

وقالت :" ما يتم اعتماده من أسماء المستفيدين في كل مرة يختلف عن الدفعة التي تليها وحينما يكون عدد أسماء المستفيدين مائة ألف أو أقل يتم صرف المنحة على سعر الدولار في السوق، مؤكداً وجود مراجعة دورية وشهرية لكل الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية.