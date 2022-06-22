وزير الأوقاف لـ"فلسطين اليوم": حتى اللحظة لم نتلق أي قرار بشأن حج "مكرمة أسر الشهداء"

أكد الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء 22/6/2022، أنه حتى اللحظة لم تتلقَ أي قرار بشأن حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأوضح الوزير البكري في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارة الحج السعودية أكدت أن الحج هذا العام سيكون وفق نظام الطوارئ وسيكون العدد مقلصاً، بحيث ستكون الأعداد بنسبة 45% عن العدد المعتاد في السنوات الماضية.

ولفت الوزير البكري، إلى أنه عقد لقاءات مع المسؤولين السعوديين ووزارة الحج السعودية، والسفير السعودي في المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث ترتيبات موسم الحج والعمرة الحالي في ظل الإجراءات الجديدة المعمول بها نتيجة انتشار فيروس كورونا، واستعدادات وزارة الأوقاف وخططها لتوفير الخدمات المطلوبة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويقدم خادم الحرمين الشريفين مكرمة سنوية لـ1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ48 والأردن ولبنان ومصر، وتتضمن كل ما يتعلق بمصاريف الإقامة والسفر من وإلى مطاري الملكة علياء الدولي ومطار القاهرة الدولي.

يشار إلى أن قوافل حجاج قطاع غزة، خرجت منذ أمس الثلاثاء عبر معبر رفح البري، لمطار القاهرة الدولي، حيث وصل الفوج الأول لمطار جدة الدولي، فيما يواصل الفوج الثاني طريقه بسلام.

وأكد الوزير البكري، أن كافة الوسائل والإمكانيات لسفر الحجاج مهيأة ومسهلة لحجاج بيت الله الحرام، سواء كانت شركات النقل أو الخدمات والانتقال ذهاباً وإياباً.