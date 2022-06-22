سبب وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظة الاولى للإعلان عن وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، حيث أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاربعاء 22/6/2022 ، لتكون التساؤلات عن سبب وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ؟.

سبب وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، كما أوضح البيان موعد صلاة الجنازة على والدة الأمير نايف بن ماجد وموقع الصلاة عليها، كما نوضح لكم فيما يلي ما هو اسم والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود، والسيرة الذاتية للأمير نايف بن ماجد بن سعود ويكيبيديا.

سبب وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود

واكتفى بيان الديوان الملكي بإعلان وفاة والدة الأمير الفريق ركن نايف بن ماجد، دون إيضاح سبب الوفاة، حيث ليس من المعتاد أن يتم الكشف عن أسباب وفاة الأميرات أو الأمراء، بل أوضح البيان موعد الصلاة على الفقيدة ومكان إقامة صلاة الجنازة وفيما يلي نص البيان الرسمي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 23 / 11 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

سبب وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود

من هي والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود

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من هي والدة الأمير نايف بن ماجد

هي الأميرة الجوهرة بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السديري، قائم مقام جدة السابق، وبجانب الأمير نايف بن ماجد لها من الأبناء الأمير منصور بن ماجد بن سعود آل سعود، والأميرة عبير بنت ماجد.