أنباء عن صرف المنحة القطرية ال 100 دولار غداً بقيمة 310 شيكل

قالت مصادر محلية، أن المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 6 يونيو، ستصرف يوم غدٍ الخميس 23/6/2022، حيث من المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، بإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للمستفيدين لشهر 6 – 2022.

وسيتمكن المواطن من صرف المنحة القطرية شهر 6 عن طريق استلام الكود، ثم يتوجه إلى المولات التجارية أو محلات الصرافة لاستلام المنحة القطرية.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

ومن المقرر أن تصرف الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية المنحة القطرية خلال الأيام المقبلة.

وسيتم تفعيل رابط فحص والاستعلام عن المنحة القطرية الـ 100 دولار بالضغط على الرابط هنا:

ومن المتوقع أن يتم صرف الـ 100 دولار من المنحة القطرية الشهر الجاري بقيمة 310 شيكل.

المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار

وتعد المنحة القطرية ومخصصات الشئون الاجتماعية، أكثر ما يهم فقراء غزة في هذه الأيام، بعد الحديث عن صرفهما خلال الفترة المقبلة.

وقالت عزيزة الكحلوت إن "عدد المستفيدين من المنحة القطرية ببلغ 160 ألف شخص من قطاع غزة".

أوضحت الكحلوت، أن أسماء المستفيدين من صرف المنحة القطرية تعتمدها الأمم المتحدة.