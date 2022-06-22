الجهاد الإسلامي: الأسير عواودة أنموذج رائع خاض الإضراب بثبات في ظروف معقدة

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 22/6/2022، بالمعتقل البطل خليل عواودة الذي وصفته بالمثقف الواعي المشتبك، الذي أصر على انتزاع الحرية بالصمود والاستبسال في معركة الكرامة التي استمرت لـ (111 يوماً) متتالية وهو مضرب عن الطعام.

ووجه الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي، التحية للمعتقل عواودة، مؤكداً أن البطل عواودة شكل نموذجاً رائعاً وخاض الاضراب بثبات في ظل ظروف معقدة وصعبة.

وشدد سلمي، على أن حركة الجهاد الاسلامي ستواصل دعمها للأسرى الأبطال في كل معاركهم الباسلة ضد الاعتقال الاداري وضد اجراءات الاحتلال ومصلحة سجونه الارهابية المجرمة.

وعلق عواودة الثلاثاء، إضرابه عن الطعام، حيث أنه في تاريخ الثالث من آذار العام الجاريّ أعلّن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلًا إداريّا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري".