بالصور طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:08 ص
22 يونيو 2022
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (10).jpeg
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طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي

طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (10).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (9).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (8).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (7).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (6).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (5).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (4).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (3).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (2).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (1).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (21).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (20).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (19).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (18).jpeg
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي (17).jpeg
 

 

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