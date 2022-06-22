بالصور طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي

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طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:08 ص
22 يونيو 2022
طلائع قوافل حجاج دولة فلسطين من قطاع غزة تصل إلى مطار جدة الدولي
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