سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022، تشهد اسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار بعد انخفاض كبير على سعر صرف ، كافة اسعار الذهب تشهد تذبذباً بين الفينة والاخرى وسط متابعة كبيرة من قبل المواطنين الذين يتابعون سعر الذهب في مصر ، وسط اوضاع معيشية صعبة نتيجة ارتفاع اسعار كافة السلع الاساسية ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع ما يشهد على اهتمام المواطنين من سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,152 جنيه، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1,008 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 864 جنيه، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 672 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 35,827 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8,064 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,152,000 جنيه.

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,147 شراء 1,152

عيار 22 بيع 1,052 شراء 1,056

عيار 21 بيع 1,004 شراء 1,008

عيار 18 بيع 861 شراء 864

عيار 14 بيع 669 شراء 672

عيار 12 بيع 574 شراء 576

الاونصة بيع 35,685 شراء 35,827

الجنيه الذهب بيع 8,032 شراء 8,064

الكيلو بيع 1,147,429 شراء 1,152,000

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,101 جنيه $58.72

سعر الذهب عيار 22 1,009 جنيه $53.82

اسعار الذهب عيار 21 963.38 جنيه $51.38

اسعار الذهب عيار 18 825.75 جنيه $44.04

سعر الذهب عيار 14 642.24 جنيه $34.25

سعر الذهب عيار 12 550.49 جنيه $29.36

سعر الذهب عيار 9 412.87 جنيه $22.02

اسعار أوقية الذهب 34,240 جنيه $1,826

اسعار جنيه الذهب 7,707 جنيه $411.03

اسعار كيلو الذهب 1,100,980 جنيه $58,717

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 يونيو 1,105 967.24 829.05 644.81 552.69

20 يونيو 1,110 971.61 832.80 647.73 555.19

19 يونيو 1,112 972.90 833.91 648.59 555.93

18 يونيو 1,109 970.68 832.00 647.11 554.66

17 يونيو 1,110 970.99 832.27 647.31 554.84

16 يونيو 1,120 979.88 839.89 653.24 559.92

15 يونيو 1,108 969.49 830.99 646.32 553.98

14 يونيو 1,090 953.92 817.64 635.94 545.09

13 يونيو 1,096 958.59 821.64 639.05 547.75

12 يونيو 1,127 986.16 845.28 657.43 563.51

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.