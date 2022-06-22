سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:02 ص
22 يونيو 2022
سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022
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سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022، تشهد اسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار بعد انخفاض كبير على سعر صرف ، كافة اسعار الذهب تشهد تذبذباً بين الفينة والاخرى وسط متابعة كبيرة من قبل المواطنين الذين يتابعون سعر الذهب في مصر ، وسط اوضاع معيشية صعبة نتيجة ارتفاع اسعار كافة السلع الاساسية ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع  ما يشهد على اهتمام المواطنين من سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

 

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

 

سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,152 جنيه، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1,008 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 864 جنيه، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 672 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  35,827 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8,064 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,152,000 جنيه.

 

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

 

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       بيع 1,147 شراء 1,152

عيار 22       بيع 1,052 شراء 1,056

عيار 21       بيع 1,004 شراء 1,008

عيار 18       بيع 861 شراء 864

عيار 14       بيع 669 شراء 672

عيار 12       بيع 574 شراء 576

الاونصة        بيع 35,685 شراء 35,827

الجنيه الذهب   بيع 8,032 شراء 8,064

الكيلو   بيع 1,147,429 شراء 1,152,000الذهب..jpg

 

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصرى    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,101 جنيه   $58.72

سعر الذهب عيار 22  1,009 جنيه   $53.82

اسعار الذهب عيار 21 963.38 جنيه $51.38

اسعار الذهب عيار 18 825.75 جنيه $44.04

سعر الذهب عيار 14  642.24 جنيه $34.25

سعر الذهب عيار 12  550.49 جنيه $29.36

سعر الذهب عيار 9    412.87 جنيه $22.02

اسعار أوقية الذهب     34,240 جنيه $1,826

اسعار جنيه الذهب      7,707 جنيه   $411.03

اسعار كيلو الذهب      1,100,980 جنيه     $58,717

 

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

21 يونيو       1,105 967.24       829.05       644.81       552.69

20 يونيو       1,110 971.61       832.80       647.73       555.19

19 يونيو       1,112 972.90       833.91       648.59       555.93

18 يونيو       1,109 970.68       832.00       647.11       554.66

17 يونيو       1,110 970.99       832.27       647.31       554.84

16 يونيو       1,120 979.88       839.89       653.24       559.92

15 يونيو       1,108 969.49       830.99       646.32       553.98

14 يونيو       1,090 953.92       817.64       635.94       545.09

13 يونيو       1,096 958.59       821.64       639.05       547.75

12 يونيو       1,127 986.16       845.28       657.43       563.51

 

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأربعاء 22/6/2022

 

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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