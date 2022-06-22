تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الجمعة
30° - 26°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.46
يورو
3.65
جنيه مصري
0.18
دينار أردني
4.89
جنيه إسترليني
4.28
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالصور
وداع حزين ومؤثر: مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانه
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:46 ص
22 يونيو 2022
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانه
متعلقات
بالفيديو : لحظة وداع الشهيد أيمن محسن الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بيت لحم
08:19 ص
هيئة الأسرى تنعى المحرر الشهيد أيمن محيسن من بيت لحم
08:33 ص
بالفيديو والصور
الاحتلال يُفجر منزل الشهيد ضياء حمارشة في جنين
07:11 ص
السفارة الفلسطينية تتولى إجراءات نقل جثمان الشهيد ياسر المصري الليلة
11:15 م
عاجل