بالصور وداع حزين ومؤثر: مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:46 ص
22 يونيو 2022
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (4).jpeg
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مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانه

 

مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (1).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (13).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (12).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (11).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (10).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (9).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (8).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (7).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (6).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (5).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (4).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (2).jpeg
مواطنون وأقارب الشهيد علي حسن حرب يحملون جثمانة (3).jpeg
 

 

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