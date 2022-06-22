تعرف على كيفية اختيار أضحية العيد × 5 خطوات

قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن هناك 6 شروط لاختيار الأضحية فى حددتها الشريعة الإسلامية، وهى:
1- أن تكون (جمال - أبقار - خراف - ماعز).
2- أن تبلغ السن المحددة لها شرعا، لما ورد في الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن):
- 5 سنين للجمال.
- 2 سنة للأبقار.
- 1 سنة للماعز.
- 6 أشهر للخروف
3- أن تكون خالية من العيوب العشرة التالية:
- العور البين.
- العرج البين.
- المرض البين.
- العمياء التي لا تبصر بعينيها.
- المصابة بعسر الولادة حتى يزول عنها الخطر.
- الأضحية المصابة بما قد يؤدى إلى الوفاة حتى تشفي من الإصابة.
- الحيوان الملكوم الذى أكل فوق طاقته حتى يزول عنه الخطر.
- الحيوان العاجز عن المشى لعاهة.
4- أن تكون ملكا للمضحى فلا تصح الضحية بما لا يملكه.
5- أن يضحى بها في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذى الحجة.