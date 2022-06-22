حالة طقس فلسطين في ثاني أيام الصيف: بارد نسبياً

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأربعاء 22/6/222، غائما جزئيا صيفيا اعتياديا في معظم المناطق معتدلا في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام، ويحتمل في ساعات الصباح سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفا في معظم المناطق باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وغدا الخميس يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام حارا إلى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم السبت المقبل يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .