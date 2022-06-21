أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 22 يونيو 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في العراق في التعاملات الصباحية، الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، نحو 86.230 ألف دينار (59.08 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق نحو 64.673 ألف دينار (44.31 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.301 ألف دينار (34.46 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43.115 ألف دينار (29.54 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق نحو 75.453 ألف دينار (51.70 دولار).

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في العراق نحو 2.681 مليون دينار (1837 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 603.622 ألف دينار (413.57 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

يأتي ذلك في ظل ترقّب المستثمرين لموقف المصارف المركزية الرئيسة من رفع أسعار الفائدة للحصول على نظرة أوضح للسبائك.

بحلول الساعة 08:31 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم أغسطس/آب- بنحو 0.21%، ليصل إلى مستوى 1836.70 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.19%، ليصل إلى 1835.20 دولار للأوقية.