شهد سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 22 يونيو 2022، تراجعاً رغم استقرار الأسعار العالمية، واستقرار سعر الدولار الأمريكي، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على عمل الملاذ الآمن والذهب خصوصاً، لذا نقدم لكم سعر الذهب اليوم في سوريا، وسعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

أسعار الذهب اليوم في سوريا

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا خلال التعاملات المسائية، إلى 148.441 ألف ليرة (59.08 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 129.889 ألف ليرة (51.70 دولار)، وفقًا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا اليوم، إلى نحو 111.515 ألف ليرة (44.38 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 86.591 ألف ليرة (34.46 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا خلال التعاملات المسائية، تراجعًا إلى نحو 4.616 مليون ليرة (1837 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.039 مليون ليرة (413.57 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

استقرت عقود الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط حالة ترقب حذر من المستثمرين في محاولة لتقييم التأثير الواقع على الأسواق العالمية في ظل اتجاه البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية.

وبلغت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1839.60 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة طفيفة 0.10% إلى 1836.42 دولار للأوقية.

بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.39% إلى 104.07 نقطة.