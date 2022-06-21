أجمل أدعية للامتحانات والمذاكرة مكتوبة ومستجابة 2022، الأدعية ليست مقتصرة على طلبة الثانوية العامة في فلسطين أو العالم العربي والإسلامي والأوروبي، بل إن الجميع لهم الحق في الدعاء، حتى يحقق الله سبحانه وتعالى أمنياتهم في كل خير يتمنوه لهم أو لذويهم أو لأصدقائهم أو لأحبابهم، حتى إن الدعاء يشفي الصدور ويزيل الهوم، ويريح الصدور والقلوب والأنفس، كما إنه طريق يقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى نيله الأجر والثواب وتحقيق الأمنيات.

أجمل دعاء ما قبل المذاكرة مكتوب 2022

والدعاء حق لكل الناس، إلا إن طلبة الثانوية العامة يضاعفون من الأدعية حتى يحقق الله أمنيهم وينجهم في امتحاناتهم، لهذا يبحثون عن، أجمل أدعية للامتحانات والمذاكرة مكتوبة ومستجابة 2022، لاسيما وأنهم شرعوا بتقديم امتحانات التوجيهي منذ يوم 14 يونيو 2022، وهو عام مفصلي في حياتهم، وهو يُحدد وجهتهم المقبلة، لهذا يواصلون البحث والاهتمام بالاطلاع على، أجمل دعاء ما قبل المذاكرة مكتوب 2022، ويرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عدد لا بأس به من أدعية ما قبل المذاكرة مكتوب 2022.

أجمل أدعية للامتحانات والمذاكرة

وكل طالب يلجأ إلى الدعاء، حتى يسهل الله عليه حل الامتحانات، ويحثث له أمنيته، فالطالب لاسيما الذي يقدم امتحان التوجيهي، يُشرع في البحث عن، أجمل أدعية للامتحانات والمذاكرة، فهو على يقين أن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويحقق له أمنيه، ولا يُضيّع تعبه وسهره طوال الليالي من أجل الحصول على علامات ونتائج ممتازة، يحصد من خلالها ما زرعه طيلة أيام العام.

أجمل أدعية للامتحانات والمذاكرة 2022 مكتوبة

ونرفق لكم في هذه المقالة، أجمل أدعية للامتحانات والمذاكرة 2022 مكتوبة، حتى يستفيد منها كل طالب وطالبة يقدمون امتحانات التوجيهي للعام الجاري، فمن هذه الأدعية التي على طالب الثانوية العام أن يرددها في كل وقت وحين، قبل أن يذاكر وأثناء المذاكرة وبعد المذاكرة، وقبل دخول قاعة الاختبار وبعدها، وأثناء نسيان الإجابة عن بعض الأسئلة.

أجمل أدعية لطلبة التوجيهي للامتحانات والمذاكرة 2022

أجمل أدعية لطلبة التوجيهي للامتحانات والمذاكرة 2022، اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا إله إلا الله، الحليم الكريم رب العرش العظيم.

(لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ).[٩] (اللهُ اللهُ ربِّي، لا أُشرِكُ به شيئًا).[١٠] (لا إلهَ إلَّا أنتَ سُبحانَكَ إنِّي كُنتُ من الظالِمينَ).[١١] اللهمَّ إنّي أسألك حكمةً، ورُشداً، وسداداً، ومعونةً، وتوفيقاً. اللهمَّ إنّي أعوذ بك من الزلل، والنسيان، وسوء الفهم، وضعف الحفظ. اللهمّ بارك وقتي، وحفظي، وفهمي. اللهمَّ أنِر بصيرتي، ووفقني لما تحب وترضى.

اللهم أعنّي على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي.

اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إنك على كل شيء قدير

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا أرحم الراحمين‏.‏

‏ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين‏.‏

اللهم ألهمني علماً أعرف به أمرك، وأعرف به نواهيك، وارزقني اللهم فهم وبلاغة النبيين، وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وأكرمني اللهم بنور العلم، وسرعة الفهم، وأخرجني من ظلمات الوهم، وافتح لي أبواب رحمتك.

يا رب كن معي فإني فقير إليك، ضعيف من دونك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، وما بي من نعمة أو فضل أو اجتهاد، فبفضلك أنت، لا بجهدي واجتهادي فقط، فلك الحمد ولك الشكر والفضل، ولك الثناء الحسن.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك عمن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يا رب وفقنا في الامتحانات، وارزقنا النجاح، يا أرحم الراحمين.

اللهمّ إنّي أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهمّ إنّي أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم إنى أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين.

اللهمّ إنّي أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهمّ إنّي أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة.

اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح علَيَّ فتوح العارفين، اللهم يسِّر الامتحانات على أولادنا، وكن معهم وقت النسيان فذكِّرهم، وكن معهم وقت السؤال فوفقهم، اشرح صدورهم، ويسِّر أمورهم، واحلل عقدة من ألسنتهم.

اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وآتني فصل الخطاب، وافتح لي مغاليق الأبواب، وارزقني التوفيق والرشاد.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إِيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.