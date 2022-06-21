من هي نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة- سبب مقتل فتاة على يد زميلها في مصر

نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التي هزت قضيتها الرأي العام العربي والمصري، حيث انتشر اسم الطالبة نيرة أشرف بعد حادثة قتلها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فنيرة أشرف كانت على موعد مع الموت بطريقة بشعة وقاسية تابع تفاصيلها كل النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لذا حرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر تفاصيل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

من هي نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

نيرة أشرف عبد القادر هي طالبة جامعية مصرية الجنسية كانت تدرس بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة وتبلغ من العمر 21 سنة، حيث أن نيرة فتاة تنتمي إلى أسرة بسيطة وهي من مواليد محافظة الغربية بمركز المحلة الكبرى الموجود في هذه المحافظة بجمهورية مصر العربية، وكانت تتميز هذه الفتاة بالهدوء والجمال وبعدها عن المشكلات والمشاحنات وهذا بشهادة العديد من أفراد عائلتها والجيران والأصدقاء، كما أنها تنتمي إلى أسرة بسيطة من أسر المحلة الكبرى حيث يعمل والدها مدرس صباحًا، بينما بعد الظهر يعمل سائق على العربية الخاصة به، بينما والدتها ربة منزل، وكانت نيرة تمتلك شقيقتان فقط ولا تمتلك إخوة ذكور، وكانت تسير في حياتها الدراسية على ما يرام وكانت تحصد العديد من التقديرات الجيدة في المواد المختلفة، وكانت تهتم بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغ عدد متابعينها على الانستجرام حوالي 16 ألف متابع تقريبًا، كما أنها كانت تحلم بأن تعمل في مجال الأزياء والموضة والجمال نظرًا لرشاقتها وجمالها.

السيرة الذاتية للطالبة نيرة أشرف

لقد تصدر اسم الطالبة نيرة أشرف مواقع البحث على شبكة الإنترنت وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي ويرغب الكثير من الناس في معرفة معلومات عنها وفيما يلي سوف نتعرف على السيرة الذاتية لهذه الطالبة بالتفصيل:

الاسم بالكامل: نيرة أشرف أحمد عبد القادر.

تاريخ الميلاد: لم يتم تحديد تاريخ ميلادها بالتحديد لكن يعتقد أنها من مواليد عام 2001.

محل الميلاد: مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.

محل الإقامة: مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.

المؤهل الدراسي: طالبة مقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة.

المهنة: لا تعمل.

الجنسية: مصرية.

الديانة: مسلمة.

اسم الأب: أشرف أحمد عبد القادر.

مهنة الأب: مدرس.

اسم الأم: غير معروف.

مهنة الأم: ربة منزل.

تاريخ الوفاة: يوم الاثنين الموافق العشرين من شهر يونيو لعام 2022.

سبب الوفاة: القتل العمد عن طريق الذبح بواسطة زميل لها في الجامعة يسمى محمد عادل.

العمر عند الوفاة: 21 سنة.

تفاصيل قصة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

في صباح يوم الإثنين الموافق العشرين من شهر يونيو لعام 2022 تم قتل الطالبة المصرية نيرة أشرف أحمد عبد القادر بواسطة زميلها في الجامعة والذي يدعى محمد عادل، حيث إنه قد هجم عليها بوحشية وسدد لها عدد من الطعنات في مناطق متفرقة من جسمها وعندما حاولت الاستنجاد بالناس قام بذبحها، وفارقت نيرو الحياة بعد الوصول إلى المستشفى بعدة دقائق، وبالنسبة لما صرحت به بعد المصادر أن السبب وراء هذه الجريمة هو أن هذا الشاب كان يرغب في الارتباط بنيرة وتقدم للزواج منها أكثر من مرة لكنها رفضته فقام بقتلها بهذه الطريقة على مرأى ومسمع من الناس ولا تزال التحقيقات جارية.