من صاحب فكرة عيد الأب 2022- جوجل يحتفل بيوم الأب 2022

عيد الأب 2022 احتفل موقع جوجل العالمي، بيوم عيد الأب (Father's Day)‏ الذي يعد حالياً احتفالاً عالمياً اجتماعياً، خاص بتكريم الآباء. ويُحتفل به في أيام مختلفة في أنحاء العالم. تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشارًا في غيرها من البلدان، حيث تم تحويله ليوم ديني في بعض منها.

فكرة عيد الأب 2022

تُعبِّر فيه شعوب كثيرة في الغرب عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا وبطاقات التحية. يأتي عيد الأب في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وكندا، في ثالث يوم أحد من شهر يونيو، وفي إستراليا، يُحتفل به عادة في أول يوم أحد من شهر سبتمبر.

من اقترح عيد الأب؟

وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود، من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909ميلاديا، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم. أرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت.

وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدمت دَود عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات. وتتويجا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى.

تاريخ عيد الأب في مصر 2022

كثير من الدول العربية ومنها مصر خصصت 21 يونيو من كل عام يوما للاحتفال بعيد الأب، عدا بعض الدول مثل سوريا واليمن وفلسطين، وموريتانيا والسودان.