قفزة في عدد حالات الانتحار بصفوف جيش الاحتلال .. ومشاورات عاجلة للوقوف على السبب

ارتفع عدد حالات الانتحار بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ وصل عددهم منذ بدء 2022 إلى 11 جنديا، وهو ما سبب القلق والخوف لدى قادة الجيش، ودفعهم للتشاور من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وقالت وسائل اعلام عبرة مساء اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022: إن رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال الجنرال "يانيف عشور"، يجري مشاورات عاجلة مع قادة الجيش بعد التماس قفزة كبيرة في عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش "الإسرائيلي"، وذلك للوقف على سبب إقدامهم على الانتحار.

ووفق الجنرال "الإسرائيلي"، فإنه في غضون ستة شهور من عام 2022 انتحر 11 جنديًا، بينما عام 2021 انتحر 11 جنديًا، وفي عام 2020 انتحر 9.

ووفق القناة العبرية، فقد تم توجيه قادة جيش الاحتلال للتنبه لهذا الأمر.