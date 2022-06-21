بالفيديو مشاهد من مناورات «عزم الصادقين» لرفع الجهوزية القتالية

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 21/6/2022، مشاهد من مناورات "عزم الصادقين"، والتي نفذتها أمس، في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهديها ونفذت على مدار أيام في قطاع غزة.

وأكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، في تصريح مقتضب سابق، اختتام مناورات "عزم الصادقين"، والتي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة

وأضاف أبو حمزة:" بفضل الله خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات، زماناً ومكاناً؛ بما يُعزز القدرة ميدانياً".

وأكد الناطق باسم السرايا على أننا سنبقى دوماً عند حسن ظن أبناء شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، وسنجابه عدونا الأحمق بكل بسالة وعنفوان، وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله.