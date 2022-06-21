القرار الأخير لرئيس وزراء "إسرائيل"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الثلاثاء 21/6/2022، عن آخر قراراته بصفته الحالية قبل نقل التناوب إلى يائير لابيد، بتخصيص 40 مليون شيكل، لإنشاء ما يسمى "الحرس الوطني".

وأشار بينيت إلى أنه عقد حفل بحضوره، وحضور ما يسمى وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، ومفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، للإعلان عن هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن هذه القوة ستضم عناصر نظامية وقوات احتياط ومتطوعون لتعزيز الأمن الداخلي الإسرائيلي بشكل كبير.

وبين أنه سيضم آلاف العناصر من القوات المدربة وستعمل في إطار "حرس الحدود"، للتعامل مع مختلف الأحداث الطارئة.

وبين أن هذا من أحد الدروس المستفادة من الأحداث التي رافقت انتفاضة "هبة الكرامة"، قائلًا: "لدينا تحديًا داخليًا صعبًا يجب معالجته على وجه السرعة، ولذلك نبني هذه القوة للتعامل مع جميع السيناريوهات".