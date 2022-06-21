الجهاد الإسلامي تدعو لاستمرار المقاومة بكافة أشكالها لردع المحتل

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 21/6/2022، إلى جماهير شعبنا، الشهيد علي حسن حرب (27 عامآ)، الذي ارتقى إثر طعنه من مستوطن صهيوني حاقد شرقي سلفيت المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان نعي، أن هذه الجريمة البشعة، جاءت مع سبق الإصرار والترصد والقتل المتعمد والوحشي وفي سياق الحرب المعلنة من جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين على أبناء شعبنا.

كما أكدت، على ضرورة وحدة العمل والموقف من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي يتعرض لها أبناء شعبنا الأعزل، وندعو إلى استمرار المقاومة بأشكالها كافة وخاصة المسلحة، وتصعيد الساحات وميادين المواجهة لردع المحتل ودحره عن أرضنا ومقدساتنا.

وتقدمت الحركة، بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكون دمه لعنة على الاحتلال المجرم.