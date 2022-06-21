بعد 8 سنوات من تدميره.. افتتاح مقر مستشفى الوفاء الجديد في غزة

افتتحت جمعية الوفاء الخيرية، مساء اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، المقر الجديد لمستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في مجمع أبو خضرة وسط مدينة غزة، وذلك بعد مرور 8 سنوات على تدميره من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وافتتاح مقر مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية الجديد، يأتي بعد مرور ثماني سنوات على قصف الاحتلال لمباني المشفى الأربعة شرق مدينة غزة وتدميرها بشكل كامل.

ويُقدم مستشفى الوفاء خدمات التأهيل الطبي، لمصابي الجلطات الدموية، وللجرحى، ولمصابي حوادث الطرق، وخدمات علاجية لمرضى التقرحات الفراشية والقدم السكري، والعلاج بالأكسجين، وإجراءات فحوصات فريدة مثل: "ديناميكية التبول، وقياس كثافة العظام، والتروية الدموية"، ويستعد لتوسيع خدماته بتخصصات مميزة وفريدة من نوعها.

ويشار إلى أن مستشفى الوفاء تعرض في أغسطس 2014م، للتدمير بشكل كامل من قِبل الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة عام 2014م، ومنذ ذلك الوقت وهو يُقدم خدماته من مقره المؤقت في مبنى مركز الوفاء لرعاية المسنين، بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.