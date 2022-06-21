من هو غريب عسقلاني ويكيبيديا؟ سبب وفاة الكاتب غريب عسقلاني، توفي اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 الكاتب والأديب الفلسطيني، غريب عسقلاني، مات و له إرث كبير في الأدب الفلسطيني، حتى إن بعض الصحفيين والأدباء باتوا يسمونه بشيخ الكتاب الفلسطينيين وشيخ الأجب الفلسطيني، وبات الآلاف من الناس يبحثون عن سيرته الذاتية، وعن أعماله وكتاباته ومؤلفاته، فهو كان يحظى بشعبية جارفة، والآلاف كان يطلع على كتاباته ومؤلفاته التي غزت البيوت والمكاتب الفلسطينية في كل مكان.

من هو غريب عسقلاني؟

وباتت قضية وفاة الكاتب الفلسطيني حديث الشارع الفلسطيني، إذ يبحث الناس الآن عبر محركات البحث المختلفة عن، من هو غريب عسقلاني ويكيبيديا؟ سبب وفاة الكاتب غريب عسقلاني، كونه أحد أشهر الكتاب والأدباء على مستوى فلسطين، بل على مستوى الوطن العربي، فذاع صيته في كل بلدة ومدينة، بسبب كتاباته وقصصه ورواياته التي أنتجها أثناء حياته، لهذا يبحث الناس عن، من هو غريب عسقلاني؟ ويرفق لكم فريق عمل "فلسطين اليوم" الإخبارية، السيرة الذاتية للكاتب والأديب والروائي غريب عسقلاني.

السيرة الذاتية للكاتب غريب عسقلاني

ويزيد البحث حاليا عن، السيرة الذاتية للكاتب غريب عسقلاني، ونرفق لكم في هذه المقالة، تفاصيل عن حياة الكاتب والروائي الفلسطيني، غريب عسقلاني، إذ ولد الروائي عسقلاني بتاريخ 4-4-1948، واسمه الحقيقي إبراهيم عبد الجبار الزنط، واختار اسمه الأدبي لأنه ولد في مدينة عسقلان، لذا فهو عسقلاني، وغريب لأنه هجر مع أسرته أثناء النكبة، وحصل عسقلاني على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة الإسكندرية عام 1969، ودبلوم في الدراسات الإسلامية من القاهرة عام 1983، وعمل مديرًا للإبداع الأدبي في وزارة الثقافة الفلسطينية حتى تقاعده عام 2004، وكان عضوًا مؤسسًا في اتحاد الكتاب الفلسطينيين في القدس وغزة.

أعمال الراحل غريب عسقلاني

الحديث الكبير عن وفاة الكاتب والأديب غريب عسقلاني، دفع الناس للبحث عن، أعمال الراحل غريب عسقلاني، إذ إنه بات يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، فهو كتب الرواية والقصة القصيرة والمقالة الأدبية، ونشر أعماله في الدوريات العربية، وتُرجمت بعض قصصه القصيرة لعدة لغات، وحاز على جائزة القصة القصيرة من جامعة بيت لحم1977، وجائزة القصة القصيرة من اتحاد كتاب فلسطين عام 1992، ونشر عددًا كبيرًا من الروايات والمجموعات القصصية، كما عمل مهندسًا زراعيًا، ومعلمًا في المدارس الثانوية، وتم تقليده بوسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الابتكار" عام 2016.