لجان المقاومة تدعو لجعل دماء الشهيد حرب دافعاً للتصدي للعدو

نعت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الثلاثاء 21/6/2022، الشهيد علي حسن حرب الذي ارتقى، بعد تعرضه لطعنة غادرة من مستوطن مجرم قاتل وحاقد في" منطقة أسكاكا في سلفيت بالضفة المحتلة.

وأكدت اللجان في تصريح صحفي، أن ارتقاء الشهيد حرب يثبت من جديد أن الصراع والحرب والمعركة مع هذا العدو المجرم هو صراع وجود لن ينتهي إلا بإجتثاث كيان العدو الصهيوني أدواته من منطقتنا .

وشددت، على أن دماء الشهيد "علي حسن حرب " وكل الشهداء الأطهار ستظل لعنة ووصمة عار على جبين الكيان الصهيوني ومن يطبع ويتعاون معه .

ودعت، أن تكون دماء الشهيد "علي حسن حرب " دافعا قوياً للتصدي لجنود العدو وقطعان المستوطنين الذين يستهدفون أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.