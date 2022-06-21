موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022-موعد وقفة عرفة 2022

موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022، موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443 هجري، العشر الأوائل من ذي الحجة، أحاديث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، كل هذه المواضيع يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشرها بمناسبة اقتراب موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

رسائل تهنئة عودة الحجاج 2022رسائل تهنئة عودة الحجاج 2022

بدأ العد التنازلي من ذي الحجة وتبدأ الأيام الطيبة وحيث تهب على المسلمين نسمات الخير وأن تكون هذه الأيام بداية خير للمسلمين، يجب كل منا أن يجلس مع نفسه ويرجع ويتوب إلى الله تعالى، وكل من يؤمن بالله واليوم الآخر عليه أن يبدأ في هذه الأيام أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.

شهر ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر والأخير من أشهر السنة الهجرية، وهو من الأشهر الحرم في الإسلام، ويكون فيه موسم الحج وعيد الأضحى المبارك ويوم عرفة.

موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022

من المقرر أن يتحدد موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الموافق يوم الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022 بعد صلاة المغرب وبناء عليه يتم تحديد موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أما إذا كان يوم الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة سيكون أول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022 وإذا تبين أن شهر ذي القعدة ثلاون يومًا فإنه من المقرر أن يكون الخميس يونيو/حزيران 2022 هو غرة ذي الحجة.

موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443 هجري

يوم الخميس 30 يونيو 2022 الموافق 1 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الجمعة 1 يوليو 2022 الموافق 2 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم السبت 2 يوليو 2022 الموافق 3 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الأحد 3 يوليو 2022 الموافق 4 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الاثنين 4 يوليو 2022 الموافق 5 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 الموافق 6 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 الموافق 7 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الخميس 7 يوليو 2022 الموافق 8 ذو الحجة 1443 هجري.

يوم الجمعة 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذو الحجة 1443 هجري والمتوقع أن يكون يوم عرفة، وكل عام وأنتم بألف خير.

العشر الأوائل من ذي الحجة

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم "وَالفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْر"،فقد اختلف أهل السنة حول معرفة الليالي العشر من ذي الحجة، وهل يقصد القرآن الكريم بهذه الليالي العشر الأوائل من ذى الحجة أم العشر الأواخر من شهر رمضان، كما جاءت نصاً في رواية ابن العباس، حيث قال أن القرآن هنا يقصد العشر الأول من شهر ذي الحجة وهو القول الراجح بين أهل العلم، والله أعلم.

أحاديث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيَّامٍ أفضلَ عندَ اللهِ من أيَّامِ عشرِ ذي الحجَّةِ قالَ فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللهِ هنَّ أفضلُ أم عدَّتهنَّ جهادٌ في سبيلِ اللهِ قالَ هنَّ أفضلُ من عدَّتهنَّ جهادٌ في سبيلِ اللهِ إلَّا عفيرًا يعفِّرُ وجههُ في التُّراب وما من يومٍ أفضلَ عندَ اللهِ من يومِ عرفةَ ينزلُ اللهِ إلى السَّماءِ الدُّنيا فيباهي بأهلِ الأرضِ أهلَ السَّماءِ فيقولُ انظروا إلى عبادي شعثًا غبرًا صاحينَ جاءوا من كلِّ فجٍّ عميقٍ ولم يروا رحمتي ولم يروا عذابي فلم أرَ يومًا أكثرَ عتيقًا منَ النَّارِ من يومِ عرفة).

روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ. فقالوا: يا رسولَ اللهِ، ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟، فقال رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجلٌ خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ).

ماذا حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة؟

في اليوم الأول من شهر ذي الحجة غفر الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم وفي هذا اليوم يستحب الصوم لغفران الذنوب مع الإكثار في الدعاء.

في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة استجاب الله سبحانه وتعالى ليوسف وفضل الصوم لهذا اليوم وهو كأنه قام بطاعة الله وعبادته عام بدون ذنوب.

في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة استجاب الله سبحانه وتعالى لزكريا ويتم قبول الدعاء في مثل هذا اليوم.

في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة ولادة سيدنا عيسى عليه السلام وفضل صوم هذا اليوم وهو إزاحة وابعاد الفقر والحزن بالإضافة إلى الحشر مع المؤمنين والسفارة الكرام.

في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة ولادة سيدنا موسى وفضل صوم هذا اليوم هو إبعاده عن عذاب القبر وتنقية روحه من النفاق.

في اليوم السادس من شهر ذي الحجة فتح الله عز وجل لنبينا محمد أبواب الخير وفضل صيام المسلمين لهذا اليوم هو الدخول في رحمة الله ولن يمسه العذاب بمشيئة الله.

في اليوم السابع من شهر ذي الحجة إغلاق جميع أبواب جهنم وفضل صيام هذا اليوم هو إغلاق حوالي 30 باب من العسر وفتح 30 باب من الفرج والتي يسير على الصائمين.

اليوم الثامن من شهر ذي الحجة والذي يعرف بأسم يوم التروية حيث يتخذ المسلمين في صيامه المزيد من الثواب والأجر العظيم.

اليوم التاسع من من شهر ذي الحجة والمعروف بيوم عرفة وفضل صيامه هو غفران الله عز وجل لذنوبه لعام مضى وعام قادم.

اليوم العاشر من ذي الحجة وهو أول ايام عيد الاضحى المبارك حيث يتقرب الناس لله من خلال الضبع والاتفاق الصدقات وفي كل قطرات دم من الذبائح يغفر الله بها جميع الذنوب للمسلمين.

اليوم الحادي عشر من ذي الحجة إطعام الفقراء والمساكين والصدقة عليهم في هذا اليوم يبعث الله بك يوم القيامة آمنا ويثقل في ميزان حسناتك لتكون أثقل من ميزان جبل أحد.