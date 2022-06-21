فيديو جديد لقضية قتل طالبة المنصورة- تفاصيل جديدة في قصة مقتل فتاة المنصورة، أحدثت قضية مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف في المنصورة على يد زميلها في الجامعة، ذبحا في الشارع المصري، وأمام المارة، غضب العالم العربي أجمع، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فديو وصور لهذه الحادثة الدموية معبرين عن سخطهم وغضبهم لما حدث في هذه القصة التي انشغل بها الملايين من الناس لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذه الحادثة التي هزت مصر.

هزت جريمة قتل جديدة المجتمع المصري بعد أن أقدم طالب جامعي على ذبح زميلته أمام المارة ظهر اليوم الإثنين أمام أبواب #جامعة_المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة#نكمن_في_التفاصيل

https://t.co/zsyAomiInp — Independent عربية (@IndyArabia) June 20, 2022

مقتل فتاة المنصورة فيديو

ويبحث الملايين من الناس في مصر والوطن العربي عن، فيديو جديد لقضية قتل طالبة المنصورة- تفاصيل جديدة في قصة مقتل فتاة المنصورة، كونهم يريدون معرفة كل التفاصيل حول مقتل الفتاة، لاسيما وأن الجريمة حدثت في وضح النهار وأمام مرأى العالم، وهو ما دفع العالم إلى الاستغراب من إقدام الطالب على قتل زميلته بهذا الشكل، وتجد الناس يبحثون عن، مقتل فتاة المنصورة فيديو، ونرفق لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل فتاة المنصورة.

النائب العام يأمر بحبس قاتل الطالبة «#نيرة» أمام جامعة المنصورةhttps://t.co/3Z6K4PDlUS pic.twitter.com/KGBP1sUmYw — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 21, 2022

قاتل فتاة المنصورة

وفي هذه المقلة، نروي لكم تفاصيل، قاتل فتاة المنصورة، إذ لقيت هذه القصة اهتمام كبير من الشارع المصري والعربي، فالجمهور المصري يريد معرفة تفاصيل أكثر عن حادثة فتاة المنصورة، إضافة إلا أنها تسعى لمعرفة تفاصيل عن قاتل فتاة المنصورة، إذ كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في واقعة ذبح طالب لزميلته أن أسرة الضحية سبق وحررت محاضر شرطة ضد المتهم، وأنه وقع على تعهد رسمي بعدم التعرض لها، فيما اعترف المتهم محمد عادل الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة شمالي القاهرة بتعمده قتل زميلته نيرة أشرف طعنا وذبحا، لرفضها الزواج منه.

ذبح طالبة المنصورة

وأقدم طالب مصري على، ذبح طالبة المنصورة، وهو ما آثار دهشة واستغراب الجمهور المصري والعربي، لاسيما وأنه ذبحها لسبب بسيط، وهو أنها رفضت الزواج منه وفق العديد من التقارير التي صدرت عن الجهات المختصة، والشهود العيان، وأهالي الضحية، إلا أن النيابة العامة لم تُحقق بعد مع المتهم بقتل الطالب، كونه يعاني من إصابات بالغة جراء ضربه ومحاولة طعن نفسه بعد الحادثة.

المحلة تبكي 💔 لحظة توجع القلب وداع نيرة أشرف طالبة المنصورة.. ولميس الحديدي: دي اللي بيسموها المغدورة#كلمة_أخيرة #لميس_الحديدي #ON@lameesh pic.twitter.com/RFzLVXkvyp — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) June 20, 2022

مقتل طالبة جامعة المنصورة فيديو

ويبحث الناس عن تفاصيل، مقتل طالبة جامعة المنصورة فيديو، حيث إنه خلال التحقيقات أكد العديد من شهود العيان منهم طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم خلال ارتكابه الجريمة وقت تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وأطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم خلال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.

تفاصيل جديدة في حادثة فتاة جامعة المنصورة.. يسري البدري مساعد رئيس تحرير المصري اليوم يوضح

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/ssWKmx8tIg #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/sQmxgiaNs6 — الحكاية (@Elhekayashow) June 20, 2022

فتاة المنصورة المذبوحة

وباتت قضية، فتاة المنصورة المذبوحة، محط اهتمام الرأي العام المحلي والعربي، لما فيها من أحداث غامضة حتى اللحظة، وللحدث نفسه الذي حدث أمام أنظار المارة وفي وسط النهار، فهو حدث اعتبره الكثيرون خطير، لما وصلت إليه الناس من إجراء وقتل على أسباب بسيطة لا تستدعي القتل أبداً.