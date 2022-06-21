فيديو جديد لقضية قتل طالبة المنصورة- تفاصيل جديدة في قصة مقتل فتاة المنصورة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:12 م
21 يونيو 2022
فيديو جديد لقضية قتل طالبة المنصورة- تفاصيل جديدة في قصة مقتل فتاة المنصورة
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فيديو جديد لقضية قتل طالبة المنصورة- تفاصيل جديدة في قصة مقتل فتاة المنصورة، أحدثت قضية مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف في المنصورة على يد زميلها في الجامعة، ذبحا في الشارع المصري، وأمام المارة، غضب العالم العربي أجمع، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فديو وصور لهذه الحادثة الدموية معبرين عن سخطهم وغضبهم لما حدث في هذه القصة التي انشغل بها الملايين من الناس لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذه الحادثة التي هزت مصر.

مقتل فتاة المنصورة فيديو

ويبحث الملايين من الناس في مصر والوطن العربي عن، فيديو جديد لقضية قتل طالبة المنصورة- تفاصيل جديدة في قصة مقتل فتاة المنصورة، كونهم يريدون معرفة كل التفاصيل حول مقتل الفتاة، لاسيما وأن الجريمة حدثت في وضح النهار وأمام مرأى العالم، وهو ما دفع العالم إلى الاستغراب من إقدام الطالب على قتل زميلته بهذا الشكل، وتجد الناس يبحثون عن، مقتل فتاة المنصورة فيديو، ونرفق لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل فتاة المنصورة.

قاتل فتاة المنصورة

وفي هذه المقلة، نروي لكم تفاصيل، قاتل فتاة المنصورة، إذ لقيت هذه القصة اهتمام كبير من الشارع المصري والعربي، فالجمهور المصري يريد معرفة تفاصيل أكثر عن حادثة فتاة المنصورة، إضافة إلا أنها تسعى لمعرفة تفاصيل عن قاتل فتاة المنصورة، إذ كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في واقعة ذبح طالب لزميلته أن أسرة الضحية سبق وحررت محاضر شرطة ضد المتهم، وأنه وقع على تعهد رسمي بعدم التعرض لها، فيما اعترف المتهم محمد عادل الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة شمالي القاهرة بتعمده قتل زميلته نيرة أشرف طعنا وذبحا، لرفضها الزواج منه.

ذبح طالبة المنصورة

وأقدم طالب مصري على، ذبح طالبة المنصورة، وهو ما آثار دهشة واستغراب الجمهور المصري والعربي، لاسيما وأنه ذبحها لسبب بسيط، وهو أنها رفضت الزواج منه وفق العديد من التقارير التي صدرت عن الجهات المختصة، والشهود العيان، وأهالي الضحية، إلا أن النيابة العامة لم تُحقق بعد مع المتهم بقتل الطالب، كونه يعاني من إصابات بالغة جراء ضربه ومحاولة طعن نفسه بعد الحادثة.

مقتل طالبة جامعة المنصورة فيديو

ويبحث الناس عن تفاصيل، مقتل طالبة جامعة المنصورة فيديو، حيث إنه خلال التحقيقات أكد العديد من شهود العيان منهم طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم خلال ارتكابه الجريمة وقت تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وأطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم خلال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.

فتاة المنصورة المذبوحة

وباتت قضية، فتاة المنصورة المذبوحة، محط اهتمام الرأي العام المحلي والعربي، لما فيها من أحداث غامضة حتى اللحظة، وللحدث نفسه الذي حدث أمام أنظار المارة وفي وسط النهار، فهو حدث اعتبره الكثيرون خطير، لما وصلت إليه الناس من إجراء وقتل على أسباب بسيطة لا تستدعي القتل أبداً.

 

 

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