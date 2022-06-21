لأول مرة.. "اسرائيل" تشارك في تدريبات "الأسد الأفريقي" بالمغرب

قالت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 21/6/2022، أن "اسرائيل" شاركت لأول مرة في تدريبات "الأسد الأفريقي 2022" في المغرب، بمشاركة 15 دولة تحت قيادة الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، إن هذه التدريبات ستكون على أرض المغرب إضافة إلى تونس والسنغال وغانا، وستستمر حتى 30 يونيو/حزيران، وفقا لموقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

ويشارك في المناورات أكثر من 7 آلاف جندي من عشر دول، كالبرازيل وتشاد وفرنسا والمملكة المتحدة، كما سيتم الإشراف على الحدث من قبل مراقبين عسكريين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى جانب 15 "بلدا شريكا"، بينهم إسرائيل التي تحضر للمرة الأولى.

وأوضحت القيادة العسكرية في بيان أن هذه التدريبات تهدف إلى "تقوية قدراتنا الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للبلدان والمنظمات المتطرفة العنيفة".