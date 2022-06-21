رسميا..الاعلان عن موعد صرف الدفعة الأولي من شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، باتت أخبار وتصريحات المسؤولين في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بشأن شيكات الشؤون الاجتماعية تلقى اهتماماً كبيراً من قبل العشرات من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة مع إعلان الاتحاد الأوروبي اعادة استئناف عمليات دعمه المالية للسلطة الفلسطينية بما فيها، مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022، لذلك قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن موعد صرف الدفعة الأولى من شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 ، بعد انقطاع قراب العامين.

موعد صرف اول دفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام الجديد 2022

مع إعلان الاتحاد الأوروبي، استئناف دعمه المالي للسلطة الفلسطينية ومن ضمنه شيكات الشؤون الاجتماعية، تزايده عمليات البحث من قبل منتفعي الشؤون الاجتماعية عبر محركات البحث وابرزها محرك قوقل العالمي، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، خاصة وأن التصريحات التي اطلقتها الوزارة تنذر بقرب عملية صرفها، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن أبرز التصريحات أخر المعلومات المتوفرة عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022.

موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

رابط فحص الشؤون الاجتماعية

وأعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، عن صرف أول دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المسجلة على البرنامج الوطني نهاية شهر يوليو المقبل بعد توقف دام نحو عامين.

وقال عثمان في تصريحات صحفية:" إنه سيتم مساء اليوم توقيع الاتفاقية الرسمية بشأن استئناف الدعم الأوروبي بمدينة رام الله".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت رسمياً الأربعاء الماضي، استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين، بعد توقف دام نحو عامين.

ويقدم الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو سنويا، يذهب جزء منها للخزينة وأخرى لدعم مشاريع وجزء منها لدعم الأسر الفقيرة، علاوة على الجزء المخصص لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، وهي أموال جرى صرفها خلال الفترة السابقة دون أي إعاقة على خلاف باقي أموال التبرع.

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أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم 2022

موعد صرف اول دفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام الجديد 2022

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

و قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان:" إن الإجراءات المتعلقة باستئناف تقديم المساعدات الأوروبية للسلطة تنتهي من نهاية شهر يوليو المقبل، مبيِّنا أن قيمة المساعدات 225 مليون يورو، مخصص منها 50 مليون يورو لبرنامج الشئون الاجتماعية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن موافقته على حِزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 225 مليون يورو بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف العام.

وأوضح أن قيمة الدعم ستخصص لعدة قطاعات، منها دعم الموازنة الفلسطينية لغرض صرف الرواتب، ولدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ودعم مشافي القدس، ومخصصات اجتماعية، وشراء لقاحات كورونا.

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متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً







صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

الشؤون الاجتماعية رام الله

وكانت فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية ، أعلنت عن استئناف مساعدات الاتحاد الاوروبي لفلسطين، وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد اشتية، لدى وصولها إلى رام الله "يسعدني أن أعلن أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للعام 2021 ستصرف بشكل سريع، بعد إزالة جميع الصعوبات".

وأضافت "صرف هذه المساعدات بات مهما للغاية لدعم الناس، خصوصا الأكثر احتياجا، لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وهذا ما نعمل عليه معا" مع الحكومة الفلسطينية

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فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

ويشار إلى أن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذين يلزمهم علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص إلى الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.