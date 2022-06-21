الأردن يعلن إحباط عملية تهريب ضخمة لمواد مخدرة

أفادت مصادر إعلامية أردنية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأردنية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى المنطقة العسكرية الشرقية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة في بيان إن هذه العملية تأتي في إطار "استمرار الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطن من آفة المخدرات"، بحسب موفع "المملكة".

وأضاف المصدر: "إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".

وأوضحت القيادة العامة في بيانها أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 678 ألف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وشدد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة".