كم عدد سكان موريتانيا 2022-عدد سكان موريتانيا 2022 ، موريتانيا ، هي دولة عربية وأفريقية، تقع في شمال غرب أفريقيا وعلى شاطئ المحيط الأطلسي، يحدها من الشمال كل من الجزائر والصحراء الغربية، منطقة متنازع عليها تقع تحت السيطرة المغربية ومن الجنوب السنغال، ومن الشرق والجنوب مالي، وكنقطة وصل بين شمال أفريقيا وجنوبها تجمع صحراء موريتانيا الشاسعة منذ آلاف السنين، بين أعراق، هذه الدولة العربية الذي دائما ما يكثر عليها البحث عبر محركات بحث العالمية ، لذلك قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن عدد سكان موريتانيا 2022، وذلك بعد رصد عمليات بحث كثيرة عن كم عدد سكان موريتانيا 2022.

كم عدد سكان موريتانيا 2022

وياتي ترتيب موريتانيا عالمياً من حيث الكثافة السكانية، فهي تقع على مفترق طرق منطقة المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهذا يعني أن ما يقرب من أربعة أخمس مساحة أراضيها داخل الصحراء الكبرى، وتعتبر موريتانيا من أكثر دول العالم عرضة للجفاف، ويهدد ذلك سطح الأرض الصالحة للزراعة في البلاد، وموريتانيا جمهورية إسلامية قانونها الأساسي هو الشريعة الإسلامية، وهم ينتمون إلى المذهب المالكي.

عدد سكان موريتانيا 2022

يُقدّر تعداد سكان موريتانيا لعام 2022 بنحو 4,825,534 نسمة، وذلك بنسبة 0.061% من إجمالي عدد سكان العالم.

الترتيب العالمي لموريتانيا من حيث عدد السكان: 127

يُقدّر عدد المواليد في موريتانيا بنحو 4.50 مولود لكل امرأة.

يُقدّر معدل وفيات الرُضَّع في موريتانيا بنحو 50.10 حالة وفاة لكل 1000 مولود جديد.

يُقدّر متوسط العمر المتوقع في موريتانيا بنحو 64.92 عام.

كم عدد شعب الموريتاني؟

يُقدّر تعداد سكان موريتانيا لعام 2021 بنحو 4.775.110 نسمة، وذلك بنسبة 0.06% من إجمالي عدد سكان العالم.

كم عدد النساء في موريتانيا؟

وأفضت نتائج الإحصاء أبانت أن النساء يمثلن نسبة 50.7% من هذا العدد أي (1718411 امرأة)، في حين يمثل الرجال نسبة 49.3% أي (1669457 رجلا).

كم تبلغ مساحة دولة موريتانيا؟

كم يبلغ عدد الجيش الموريتاني 2022؟

القوات العاملة: 15.870 فرداً (الجيش 15.000 فرد، القوات البحرية 620 فرداً، القوات الجوية 250 فرداً). القوات شبه العسكرية: 5000 فرد. مدة الخدمة: تبلغ فترة التجنيد الإلزامي 24 شهراً فعلياً. أولاً: الجيش: 15.000 فرد.

كم عدد المسلمين في موريتانيا؟

ووفقا ً لتعداد الحكومة، فإن 100 % من مواطني البلد من المسلمين. ومثل الكثير من دول شمال إفريقيا فموريتانيا تتبع المذهب المالكي على طريقة أهل السنة والجماعة لكن رغم ذلك فقد أفاد التعداد السكاني لعام 2011 أن حوالي 1.5 % من مسلمي البلد من الشيعة أي ما يناهز 50 ألفا من السكان.

كم نسبة السود في موريتانيا؟

تبلغ نسبة العرب البيض والعرب الحراطين في موريتانيا 80% بينما تبلغ نسبة الأفارقة الزنوج وهم مجموعات الولوف والسننكي والبولار 20%.

كم عدد الدول التي لها حدود مع موريتانيا؟

تقع موريتانيا في غرب إفريقيا بين خطي عرض 15 و27 شمالا و بين خطي طول 5 و 17 غربا وتحتل مساحة تمتد على 1.030.700 كلم2 . تحدها جمهورية السنغال من الجنوب الغربي و جمهورية مالي من الجنوب الشرقي و من الشرق و الشمال الشرقي الجزائر و الصحراء الغربية من الشمال الغربي.